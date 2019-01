Här är kulturvåren i Alingsås

Alingsås

Tre utställningar i konsthallen, en rad författarbesök, bokcirklar för gammal som ung, historiska återblickar och framtidsvisioner – allt detta och mycket mer ryms i Alingsås kulturhus under våren.



Tidigare har alingsåsare och tillresta kunnat ta del av en utställning per säsong i konsthallen. Det blir det ändring på i år, då konsthallen kommer husera hela tre utställningar under det kommande halvåret.

Först ut, med vernissage nästa lördag, är utställningen Dela gärna – please share, som förlaget och konstkollektivet Blackbook publications står bakom. I denna fotoutställning manifesteras det tryckta mediets potential samtidigt som det väcks frågor kring hur vi påverkas av det konstanta bildflödet omkring oss.

Den andra utställningen i konsthallen heter Tell me a tale of lies. Här utforskar Eric Magassa frågor om identitet och dess koppling till minnen och platser med en rad olika tekniker och metoder – från måleri till rörlig bild.

Slutligen, i maj månad, öppnas konsthallen upp för alingsåsarna själva då Salong Alingsås arrangeras.

I kulturhusets vårprogram återfinns också en rad återkommande programpunkter, som är omtyckta av kulturhusets besökare. Bland dem finns Fredagsmys på Palladium, som bjuder på teaterupplevelser för de yngsta, filmvisningar och käk under vinjetten Filmrulle med krubb, samt välfyllda familjelördagar där varje tillfälle bjuder på flera olika aktiviteter och upplevelser.

Även Historietorsdagar, där det bjuds på föredrag om kulturhistoriska ämnen som berör Alingsås med omnejds historia, fortsätter under våren. Det gör också Böcker till kaffet.

För de unga alingsåsarna arrangeras ungdomscafé fem gånger under våren. Vid ett av tillfällena besöks kulturhuset av poeten Oskar Hanska.

Ett nytt inslag i kulturhusets program är flera programpunkter som går under rubriken digital delaktighet. Bland aktiviteterna syns bland annat en grundkurs för mobiltelefoner och surfplattor och en workshop i att hantera digitalt foto.

