Konradsson plockas in till VM

Handboll

Det blir ytterligare AHK-känsla över landslaget framöver.

Detta sedan Jesper Konradsson byts in i skadade Jesper Nielsens ställe.

Konradsson stod med som reserv inför VM och kommer nu alltså få chansen i minst en match, då Sverige har kvar att möta Danmark i VM:s main round.

Jesper Nielsen, mittsexan, tvingas nämligen lämna VM-truppen på grund av en ljumsskada och därmed kallar förbundskapten Kristján Andrésson in Jesper Konradsson till laget.

– Det var inget att tveka på när Kristján ringde och jag hade bara 25 minuter i bilen hit. Det ska bli kul att kliva in i VM och får jag chansen kommer jag göra allt jag kan för att vi ska ta oss till semifinal, säger Konradsson till handbollslandslagets hemsida.

– Det är tråkigt både för oss och Jesper Nielsen att VM är över för hans del. Vi har gjort vad vi kunnat, men hade inte klockan på vår sida den här gången. Bakåt känner vi oss trygga och vi har därför valt att kalla in Jesper Konradsson för att ge oss fler alternativ i anfallsspelet om det skulle behövas. ”Konny” har varit med förr, både i mästerskap och nu senast under delar av oktoberlägret, så han är kapabel att kliva in om det skulle behövas, menar Kristján Andrésson.