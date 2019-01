Nystart för kollektivtrafiken

Alingsås

I AT har två insändare tidigare belyst betydelsen av avgiftsfri kollektivtrafik för ungdomar under sommarlovet i Alingsås. Insändarna belyser kollektivtrafikens positiva effekter på miljön samt utifrån ekonomisk rättvisa. Reformen som såg till att alla mellan 12–17 år kan resa kollektivtrafik utan avgift under sommarlovet drevs igenom av Vänsterpartiet i riksdagen under 2017.

Efter att Moderaterna och Kristdemokraterna i december 2018 tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom riksdagens katastrofbudget tas nu avgiftsfri kollektivtrafik bort för barn mellan 12–17 år på sommarlovet. Fri kollektivtrafik slopas för att det inte är en prioriterad eller viktig fråga enligt KD, M och SD. Men det är en oerhört viktig fråga anser vi i Vänsterpartiet.

Alla i Alingsås kommun ska oavsett ekonomi eller boplats ha möjlighet att resa kollektiv. Kollektivtrafiken behöver politiker som utvecklar den, inte motverkar den. Kollektivtrafiken behöver samtidigt byggas ut för att öka tillgängligheten och få folk att välja kollektivtrafiken framför bilen.

Avesta Kommun införde avgiftsfri kollektivtrafik under en prövoperiod och en rapport från 2013 visade en minskning av koldioxidutsläppen med 40.000 kilo. Samtidigt hade kollektivtrafiken ökat antalet nya resenärer och 39 % av bussresorna hade tidigare varit bilresor. Avgiftsfri kollektivtrafik resulterar dock generellt även i viss minskning av cykel och gångtrafikanter. Det visar på vikten av att satsa även på cykel- och gångtrafikanter, två otroligt miljömedvetna transportsätt.

Andra städer i Sverige och Europa har redan infört fri kollektivtrafik i varierande omfattning.

Varför skulle inte Alingsås kunna vara ett föredöme här? Det om något hade inneburit en nystart för Alingsås.

Vänsterpartiet anser att kollektivtrafiken behöver prioriteras, utvecklas och investeras i. Det handlar om att ge alla barn och ungdomar samma möjligheter att röra sig i sin kommun, delta i föreningsaktiviteter och umgås med kompisar. Genom avgiftsfri kollektivtrafik för barn, ungdomar och äldre kan vi påbörja resan för nolltaxa för alla inom kollektivtrafiken. Politiker behöver satsa mer på miljön och fördelningspolitik som minskar de ekonomiska och sociala klyftorna. Alingsås behöver en kollektivtrafik som för samman alla bostadsområden och ökar den sociala mobiliteten. Genom ökad och solidariskt finansierad kollektivtrafik kan vi bidra till minskade utsläpp och samtidigt minska Alingsås ekonomiska klyftor.

Därför kommer vi att återkomma i den här frågan, både i kommunfullmäktige, nämnder och samhällsdebatten för att försöka få till en riktig nystart i Alingsås.