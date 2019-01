Politik som underhållning i USA

AT i Washington

Det har nu gått två år sedan affärsmannen och reality-stjärnan Donald Trump installerades till USA:s 45:e president den 20 januari 2017.

Mediabevakningen har varit massiv alltsedan den stund 2015 då Trump, tillsammans med Slovenien-födda hustrun Melania, åkte ner för rulltrappan hemma i Trump Tower i New York och offentliggjorde sin kandidatur till USA:s president. Och i det ögonblicket blev politik underhållning. En roande avvikelse på den politiska kartan – i början. Då kandidaten hade begränsat folkligt stöd, men trots det gavs mycket utrymme i media. Ingen kunde någonsin tro att han skulle ta hem den republikanska nomineringen, än mindre slutsegern.

Trump hade redan gjort sig ett namn som reality-stjärna i den framgångsrika dokusåpan ”The Apprentice” – med höga tittarsiffror och stort underhållningsvärde. Sedan han tog över rodret av den amerikanska nationen har medborgarna bjudits på ”politisk show” av sällan skådat slag. Trumps varje steg eller ord eller ”tweet” har bevakats minutiöst – med analyser – inför en förundrad och förfasad allmänhet. Många bedömare anser att Trump är den bästa propagandisten under senare år.

Det kan heller inte förnekas att det var just massmedier som medverkade till Donald Trumps framgångar redan från början, genom sin intensiva bevakning av och outtröttliga aptit på presidentens alla kontroversiella och hårresande uttalanden, programpunkter och stora valmöten. Och medborgarna följde kampanjen med stort intresse – oavsett om de förfärades eller fascinerades av kandidaten. Var det denna dynamik som avgjorde valet? För övrigt kan tilläggas att The First Amendment i den amerikanska konstitutionen utgör ett starkt grundlagsskydd för yttrandefriheten.

”Presidenten hatar inte journalister, inte alls. Han utnyttjar dem.” Det anser New York Times-krönikören Frank Bruni. Som beskriver Trumps talang för att använda reportrarna som sina ”propagandafartyg”. Det var helt uppenbart under valkampanjen 2016, då kandidaten ringde in till TV-stationer och medverkade ”live”, bland annat. Allting handlade om Trump och ingen annan fick en syl i vädret. Inte ens Hillary Clinton.

Frank Bruni frågar sig om nyhetsreportrarna inför presidentvalet 2020 låter Trump ange tonen och sätta agendan igen. För det är precis vad presidenten gjort de två åren sedan han tog makten. Det är en fråga som journalister kommer att brottas med de kommande åren, med en valkampanj som säkerligen blir den mest känslosamma och intensiva – och förmodligen smutsigaste – under senare år. ”Och när du bevakar detta som ett spektakel, är han (Trump) stjärnan,” enligt CBS:s tidigare nyhetsankare Dan Rather i Frank Brunis kolumn.

Slutsatsen är att det kommer att bli mycket svårt att inte bli överkörd av presidenten för den demokrat som i slutändan tar hem segern och blir nominerad till partiets presidentkandidat. Många känner sig i dagsläget kallade, men först gäller det att vinna nomineringen i ett stort startfält och sedan slå ut en president som inte liknar någon annan.