Pumpstation i Skår havererade

Alingsås

Kommunens pumpstation för avloppsvatten i Skår har havererat – avloppsvatten får köras med lastbil i väntan på att felet åtgärdas.



Avloppspumpstationen som ligger i Skår innehåller två pumpar som pumpar avloppsvatten in till reningsverket i Alingsås. Avloppsvattnet kommer från fastigheter i Skår, men även från bostäder i Simmenäs. Under julhelgen slutade en av pumparna att fungera, och under natten till måndagen havererade även den andra pumpen.

Nu tömmer kommunen pumpstationen med hjälp av en tankbil som kör avloppsvattnet in till Alingsås. De trasiga pumparna är av äldre modell och några reservdelar finns inte. Nu har kommunen beställt en ny pump, och förhoppningen är att den skulle vara på plats under onsdagen.

– Passar den pumpen så klarar den behovet att pumpa bort avloppsvattnet. Passar den inte så får vi fortsätta köra med tankbil i väntan på en annan pump, säger Torvald Krantz, driftchef avloppsreningsverket.

Kommunen uppmanar boende i Skår och Simmenäs att vara sparsamma med att använda vatten i väntan på att felet är åtgärdat, och det för att minska mängden avloppsvatten.