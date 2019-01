Skrapade fram 100 000 kronor

Alingsås

100 000 kronor – så mycket skrapade alingsåsaren Bernt Alfredsson fram i Tv4 Nyhetsmorgons Trisskrap på onsdagsmorgonen.



Till vardags arbetar Bernt Alfredsson som montör av maskiner för färgborttagning hemma i Alingsås. Under en lunchrast traskade han in på Överskottsbolaget och köpte där en Triss. Under lunchpromenaden tillbaka till jobbet skrapade han Trisslotten som visade sig innehålla tre TV-apparater.

– Man trodde knappt det var sant. Jag hade svårt att koncentrera mig och var tvungen att gå hem från jobbet, berättar Bernt för Svenska spel, om den mycket speciella dagen i början av december.

Han ringde genast sin fru Carina som även hon blev överväldigad av beskedet och hade svårt att hålla känslorna tillbaka på sin arbetsplats. Tillsammans gjorde de så småningom resan till Stockholm och TV4-huset där Bernt skulle skrapa Triss i tv.

– Det är lite nervöst, erkände Bernt när ögonblicket började närma sig.

Väl inne i studion gick det som vanligt undan. Bernt tog en lott ur Trisskorgen och började skrapade inför kamerorna. I studion fanns också Carina för att heja fram sin man.

Efter några intensiva sekunder stod det klart att vinsten landade på 100 000 kronor för Bernt Alfredsson. Det är pengar som kommer väl till pass för Alinsåsfamiljen som också består av sonen Björn, 15, och dottern Anna, 13.

– Jag har lovat Björn en moped och Anna en ny mobiltelefon. Även mina syskon ska få en slant, berättade Bernt direkt efter TV-sändningen.

I övrigt går vinsten till att underhålla huset i Alingsås och kanske blir det också pengar till en ny båt.