Stora skillnader i antal självmord

Det begås färre självmord i Vårgårda än i Alingsås och Herrljunga, i relation till folkmängden. Det visar statistik över de senaste tio åren.



Varje år tar ungefär 1 200 personer sina liv i Sverige – men det är stora skillnader från kommun till kommun, enligt statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister som nyhetsbyrån TT har tagit del av.

I genomsnitt var antalet klarlagda självmord i Sverige 1,16 per 1000 invånare under åren 2008-2017. I både Vårgårda och Alingsås var det färre än så – 0,96 per 1000 invånare i Vårgårda och 1,04 i Alingsås.

Herrljunga hade det högsta antalet självmord per invånare i vårt område, 1,48 per 1000 invånare under de tio åren. I vår grannkommun Essunga var motsvarande antal 2,48.

Flest självmord i förhållande till folkmängden begicks i värmländska Grums, 3,11 per 1000 invånare på tio år, medan Norsjö i Västerbotten ligger bäst till av landets kommuner i denna statistik med 0,24 självmord per 1000 invånare under åren 2008-2017.