Rysslandsrapporten bakslag för demokraterna

AT i Washington

Ingen konspiration mellan Trumpkampanjen och Ryssland under presidentvalet 2016. Detta meddelade den specielle åklagaren Robert Mueller förra fredagen. Budskapet var att det inte blir några fler åtal. Slutsatsen av utredningen, som pågått i två år, är att man inte kunnat finna några bevis för en konspiration. Det innebär en storseger för Trump, som hela tiden hävdat sin oskuld, och ett bakslag för demokraterna i kongressen som försökt få bort en illa tåld och stridbar president. Och kanske slutet på riksrättsdrömmarna. Demokraterna har varit ivrigt påhejade av ”mainstream media”, det vill säga TV-kanaler som exempelvis CNN och MSNBC. Motståndarsidan med Fox News – Trumps favoritkanal – har varit en megafon för presidenten och talat om ”Rysslandshysteri” och ”Rysslandsbluffen”, och menat att det var en konspiration mellan Clintonkampanjen och ett antal företrädare inom Obamaadministrationen för att först säkra en Clintonseger – men om i det osannolika fallet att Hillary Clinton skulle förlora valet, att då få bort Trump från Vita Huset.

Det har påmint om mediabevakningen under upptakten till Irakkriget 2003, då medborgarna matades, till och med av seriösa tidningar som The New York Times och The Washington Post, med Saddam Husseins eventuella massförstörelsevapen. Utan ifrågasättande från vare sig flertalet politiker eller journalister.

Muellerutredningen tillsattes i maj 2017 av biträdande försvarsminister Rod Rosenstein efter att president Trump avskedat FBI-chefen James Comey, som sedan juli 2016 lett en utredning om eventuella förbindelser mellan Trump-medarbetare och ryska ämbetsmän. Bortsett från misstänkta kontakter med ryssarna har Mueller också undersökt förhindrande av rättvisan. Trump har om och om igen kallat det för ”Rysslandsbluffen”.

I centrum för denna härva finns den så kallade ”Steele Dossier” (”Trump-Russia Dossier”), en hemlig rapport som sammanställdes under 2016 av den förre brittiske underrättelsetjänstemannen Christopher Steele vid den brittiska säkerhetstjänsten MI6, för den privata utredningsfirman Fushion GPS. Rapporten innehåller anklagelser om konspiration mellan Trumps presidentvalskampanj och Rysslands regering inför valet 2016, och komprometterande uppgifter om presidenten personligen. Samt att Ryssland blandade sig valet till Trumps fördel och Clintons nackdel. Steele Dossier publicerades av nyhetssajten BuzzFeed in januari 2017.

Upprinnelsen till rapporten var att Fusion GPS i slutet av 2015 kontaktades av en konservativ hemsida för att få fram skandaler (”opposition research”) om Trump och andra republikanska presidentkandidater. Clintonkampanjen kontaktade våren 2016 Fushion GPS, som i sin tur anlitade Christopher Steeles firma för att sammanställa akten över Trump, och få svar på frågan över dennes eventuella Rysslandskontakter. Uppgifterna har varit obekräftade. Efter valförlusten avbröt Clintonkampanjen betalningarna till Fushion GPS, men Steele fortsatte arbetet och överlämnade sedan dossiern till underrättelsetjänsten. Republikanerna hävdar att Rysslandsutredningen till stora delar var baserad på just Steele Dossier, medan demokraterna menar motsatsen. Ett flertal av de som tidigare arbetade med utredningen – innan Mueller kom in i bilden — har tydligt visat sympatier för Clinton. Vilket bland annat har framkommit i textmeddelanden, som har offentliggjorts. I hur stor utsträckning ”Steele Dossier” använts för häktningsorder av Trumpmedarbetare är oklart. Ett antal medarbetare har dömts till fängelsestraff för olika handlingar, som dock inte varit relaterade till konspiration med Ryssland.

Demokraterna i representanthuset, där man nu har majoritet, har lovat att fortsätta utredningen av presidenten. Bland annat om han förhindrat rättvisan. Och ett antal åklagare tittar bland annat på Trumps olika affärstransaktioner. Men Muellers besked utgör helt klart en stor besvikelse i demokratiska led, och talmannen Nancy Pelosi ”tycker inte det är värt att ställa presidenten inför riksrätt”. Medan den republikanske senatorn Lindsey Graham, ordförande för senatens justitieutskott, säger att det var en konspiration mellan Clintonkampanjen och regeringstjänstemän inom Obamaadministrationen, som föranledde Rysslandsutredningen. Han hotar med utredning, och skriver i ett tweet till förre FBI-chefen James Comey: ”Vi ses snart”.