10 år av magi i biostolarna

Alingsås

På lördag är det dags för den tionde upplagan av skräckfilmfestivalen Den magiska biodagen, som i år kan stoltsera med en världspremiär.

– Jag känner mig otroligt upprymd!, säger Peter Friberg på Alingsås kulturhus, som står bakom arrangemanget.



Det är den ugandiska titeln My ex-girlfriend, regisserad av Andrew Wagaba, som nu får världspremiär i Alingsås.

– Vi har haft Sverigepremiärer och Europapremiärer tidigare år, men nu är det första gången vi har en världspremiär! Och just att det är en skräckfilm från Uganda känns väldigt exklusivt, säger Peter Friberg, skräckfilmsentusiast och eldsjälen bakom arrangemanget Den magiska biodagen.

Det är genom Jonas Wolcher, producent och regissör som arbetat tillsammans med Andrew Wagaba, som My ex-girlfriend nu kan visas i Alingsås.

– När jag fick den här filmen till mig hade jag inga större förväntningar, men den är riktig bra! Ugandierna har ett annat sätt att se på saker och när de sedan influeras av väst och skapar något eget utifrån det blir det spännande, säger Jonas Wolcher.

– Lite som i Japankrocken när The ring kom, inflikar Peter Friberg.

My ex-girlfriend är en av fem titlar som visas på Palladium på lördag. Övriga filmer är Fantasma, Puppet Master: The Littlest Reich, The Dark och Cold skin.

– Det blir Sverigepremiär för Cold skin hos oss! Regissören bakom filmen, Xavier Gens, skapade den franska skräckvågen kan man säga. Nu har han gjort en monsterfilm, berättar Peter Friberg, som ser fram emot att ta emot festivalbesökarna på lördag.

– Det brukar komma ett 50-tal skräcknördar, och 75-80 procent av dem kommer år efter år för att se film, köpa film, och prata film. Just att få prata film är en stor bit. Jag ser att alla de andra njuter lika mycket av det som jag gör, säger Peter.