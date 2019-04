Bjärkegården testar vårdhundar

Bjärke

Kan hundar bidra med positiva saker inom äldrevården? Det testas just nu av Alingsås kommun när ett projekt pågår på Bjärkegården.

– Det ska snart utvärderas, men jag hoppas att det blir en fortsättning till hösten, säger Tarja Andersson, enhetschef på Bjärkegården.



I slutet av föregående år lyftes frågan om vårdhundar i Vård- och omsorgsnämnden. Via förvaltningschefen blev det så att Bjärkegården fick möjlighet att som första kommunala äldreboende i Alingsås kommun prova konceptet under ett antal månader. Hund­instruktören Maria Larm kontaktades och under våren besöker hon Bjärkegården totalt tio gånger med sina två utbildade terapihundar Figge och Iza.

”Populärt hittills”

– Det har varit väldigt populärt hittills. När Maria kommer med hundarna vill alla hälsa på dem så det tar tid för henne att komma in på rätt avdelning, säger Tarja Andersson, i pressmeddelande, och berättar vidare att det är brukarnas behov som styr aktiviteterna med hundarna.

– Ibland sitter man i grupp och gör saker med hunden, till exempel kastar boll eller annan gymnastik. Men det kan också vara individuellt om en brukare bara vill klappa och kela med hunden eller gå ut på promenad.

”Får avvakta”

När första etappen av projektet är genomfört ska det utvärderas. Därefter tas beslut om det blir en fortsättning efter sommaren.

– Än så länge har det fallit väldigt väl ut och man ser på brukarna att de tycker det är roligt och blir aktiva när hundarna är här. Så vi skulle gärna fortsätta, men vi får avvakta och se vad utvärderingen visar, säger Tarja Andersson.