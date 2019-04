Countryhack i full gång

Vårgårda

Under helgen pågår datorspelsfestival Countryhack i Tångahallen, där runt 170 gamingentusiaster finns på plats.



– Första året var det 30 personer som spelade och sedan dess har det bara växt och växt under de åtta år vi funnits, säger Kalle Svensson, en av tre personer som utgör Countryhacks festivalledning.

Runt 170 spelare finns på plats i Tångahallen i helgen, där evenemanget äger rum.

– Vi kör på fram till måndag förmiddag, säger Kalle Svensson.

Under AT:s besök vid lunchtid på lördagen var en Counter strike-turnering i full gång. Just Counter strike, tillsammans med League of legends, är de spel som är störst under festivalen.

– Men det är säkert hundra olika spelas som spelas här, säger Kalle.

En som besökt Countryhack varje år sedan flera år tillbaka är Gustav Råkeberg. Han säger att gemenskapen är den största anledningen till att han återkommit till evenemanget genom åren.

– Stämningen här är väldigt nice, säger han.

