Hunden Julia

Alingsås

Hej, Jag heter Johanna och är ägare till en hund som heter Julia. Som säkert många vet, har Julia varit bortsprungen sedan mitten av Juli 2018. Under Juli och augusti höll hon till mestadels vid Rödene och vidare runt Vänersborgsvägen. Jag och min man Roger hade börjat inleda ett samarbete med en förening ”Swedish Animal Aid” som räddar hundar från Rumänien genom att genomföra kastreringskampanjer i Rumänien. Föreningen tar också hem hundar till Sverige och Julia var en av dem. Vid tillfället då vi fick Julia ägde vi inte denna hund utan det var föreningens hund. Under Juli tog vi fullt ansvar för att få in Julia men sedan i Augusti var det föreningens ansvar och vi var trötta. Det var med stor sorg vi lämnade Julia och kändes som ett svek mot hunden men vi orkade inte mer. Men med nya krafter i september fick vi köpa ut Julia av ”Swedish Animal Aid” och kunde fortsätta vårt letande. Och vi har letat hela resterande 2018 och fortsatt under 2019. Hon finns ständigt i våra tankar. Vi har under hela denna tiden haft frivilliga som hjälpt oss och hjälper oss – ett stöd som varit a och o för att vi skulle orka och alla dessa otroligt fina samtal och tips om observationer – vi kan bara vara tacksamma i våra hjärtan. Vi vädjar, för vår och Julias skull, om någon vet något som hänt henne, snälla meddela oss. Vi vet inte längre om hon är vid liv. Vi tar tacksamt emot allt som kan leda till information som hjälper oss på vägen. Ni får naturligtvis vara anonyma. Tack