Öppen fråga till ledningen på Nolhaga Parkbad

Alingsås

Jag skulle nyligen besöka badet med tre trettonåriga pojkar som skulle bada där för första gången, och inte visste hur allt fungerar och vilka regler som gäller på badet. Jag ville därför följa med dem in och betala full biljett, men skulle av olika skäl inte själv bada, vilket jag upplyste om i kassan. Förvånande nog blev jag nekad inträde. Vid min fråga om varför fick jag svaret att reglerna är att man måste bada med sitt barn om det är i under 12 år och inte kan simma. Att de här tre är 13 år och fullt simkunniga sedan många år hjälpte inte alls. Det upprepade svaret blev bara att ”Så här är våra regler”. Killarna fick därför gå in ensamma och klara sig på egen hand. Min reflektion utifrån ordnings- och säkerhetsaspekter är att badet istället borde välkomna alla föräldrars närvaro, i vart fall när föräldern är beredd att betala full biljett. Särskilt med tanke på att ni nyligen på grund av just andra tonårspojkars beteende tvingades stänga hela badet en hel söndag. Nolhaga Parkbad, vad är orsaken till dessa helt orimliga och diskriminerande regler?