Plakettvinnare pryder vägg i Nolhaga Parkbad

Idrott

Sedan 1944 har AT-plaketten delats ut för den bästa idrottsprestationen i Alingsås.

På lördag invigs en permanent hyllning till dessa fantastiska idrottare.

AT-plaketten har sedan den delades ut för första gången 1944 varit den finaste idrottsutmärkelse en lokal idrottare, eller lag, kan få i området. Än idag har utnämningen en alldeles speciell aura omkring sig och vad passar då bättre än en permanent plats där vinnarna av AT-plaketten kan synas, och hyllas?

På lördag inviger Alingsås Tidning och Alingsås Idrottshistoriska Sällskap just en sådan plats då man tar en av väggarna i ombyggda Nolhaga Parkbad i besittning för detta ändamål.

– Är det något som är idrottshistoria är det AT-plaketten, då priset sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vi har sett liknande upplägg på ett par andra ställen och då tyckte vi att även Alingsås borde kunna visa upp duktiga idrottare genom åren. Där är AT-plaketten ytterst lämplig, säger Pär-Göran Björkman för AIHS:s räkning.

På väggen kommer samtliga vinnare av AT-plaketten genom åren, och även framtida vinnare, synas. Under lördagens invigning kommer även ett knippe av de allra mest framstående vinnarna finnas på plats under invigningen.

– Det känns jätteroligt att kunna sätta ljuset på alla de duktiga idrottsmän- och kvinnor som AT-plaketten tilldelats under årens lopp, och att dessutom få med några av dom under själva invigningsceremonin är grädde på moset. Vi hoppas och tror att den här hyllningen till Alingsås idrottshistoria kan både inspirera och väcka nyfikenhet hos besökarna i Nolhagahallen och Nolhaga Parkbad, säger Marcus Löfström från Alingsås Tidnings sportredaktion.

– Det här är en värdig hyllning, för både idrotten som sådan, för AIHS, för Alingsås Tidning och även för vinnarna av AT-plaketten genom åren, fyller Pär-Göran Björkman i.

Invigningen sker klockan 12.00 på lördag i Nolhaga Parkbad och alla som är intresserade är varmt välkomna att delta i ceremonin.