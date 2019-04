Spaden i marken för Dollarstore

Alingsås

På ett blåsigt Bolltorp togs det under onsdagseftermiddagen det första spadtaget till bygget av den nya Dollarstore-butiken på Bolltorps Handelsområde i Alingsås.



– Vi ser detta som ett utvecklingsområde. Bolltorp är ett lagom stort handelscentrum som ligger inkluderat i stan, säger Ola Serneke bakom Serneke Bygg som har tecknat ett entreprenadkontrakt för byggnation med Ekström Fastigheter.

Nu är det första spadtaget för butikskedjan Dollarestore i Alingsås taget. Med en specialtillverkad skyffel med tre handtag tog Ola Serneke, PA Ekström och ordföranden i samhällsbyggnadsnämnden Karl-Johan Karlsson ett gemensamt tag för det nya bygget.

– Det känns jätteroligt att vi nu är igång. Dollarstores verksamhet kompletterar Bolltorp bra. Vi kan med detta fortsätta att säkra Alingsås som handelsstad, säger PA Ekström.

Entreprenadavtalet mellan Serneke Bygg och Ekström Fastigheter är värt omkring 37 miljoner kronor och är en fortsättning på ett tidigare samverkansavtal.

Butiken blir cirka 3000 kvadratmeter stor och kommer ligga alldeles intill Rusta. Under butiken kommer det också anläggas ett parkeringsgarage med plats för 100 parkerade bilar. Arbetet med uppförandet av bygget kommer att pågå från och med nu och fram tills dess att butiken slår upp sina dörrar 1 april 2020.

– Ett sådant här projekt skapar också många arbetstillfällen både under byggnationen men också i butiken. Detär något som är väldigt viktigt för Alingsås och i just detaljhandel som detta är finns det också en chans för unga att komma in på arbetsmarknaden, säger Karl-Johan Karlsson.

Totalt rör det sig om 25-30 arbetstillfällen i butiken och nästan lika många under själva byggprojektet.