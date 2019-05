Alingsås Hockey har knutit näven i fickan

Ishockey

I takt med att sommaren närmar sig, kör Alingsås Hockey på hårt med försäsongsträningen.

– Väldigt roligt att se att alla har en så positiv inställning, säger tränare Martin Krook.

Efter den sportsligt tunga säsongen i division III, som slutade väldigt tidigt, har Alingsås Hockey börjat förbereda sig för hösten.

– Vi ligger bra till tycker jag. Försäsongen har börjat och alla grabbar som vi har klara kör sommarfys just nu. Som det känns kommer vi komma bättre förberedda till nästa säsong än vad vi gjorde inför säsongen som var, säger tränare Martin Krook och utvecklar:

– Tillsammans med juniorerna är det fys två dagar i veckan och vi ligger på allt mellan 20 och 30 personer, där ungefär 14-15 är a-lagsspelare. Det känns bra, vi är längre fram i år än vad vi var i fjol vid samma tidpunkt och planeringen är klar för hela sommaren, samt vad som händer runt seriestart och annat.

Även om a-lagsspelarna och juniorerna utgör en stor grupp spelare, kan det komma att komma in några nyförvärv till laget.

– Det är klart att dörren är öppen för nytillskott. Vi letar främst spelare som ska kliva in och vara bra direkt, som kan leverera. I övrigt är det mer eller mindre samma trupp som förra säsongen, minus ett par stycken, som kör sommarfysen, berättar Martin Krook.

Trots att säsongen sportsligt gick i moll, rejält dessutom, menar Krook att inställningen och humöret är på topp hos Alingsås Hockey.

– Det är det roligaste för oss runtomkring laget, att det är ett gäng grabbar som trots tråkiga resultat insett vad som krävs och fått en nytändning. Alla är med på tåget och kör och det är därför man fortsätter själv. Vi känner trots allt att spelarna i laget utvecklades i rätt riktning förra säsongen och det gjorde även stämningen i gruppen.

– Vi är ett lag som fortfarande kan utvecklas mycket där en del juniorer har fått en a-lagssäsong under bältet.

Finns det en risk att för mycket vikt läggs på juniorernas axlar?

– Några av dom har ett år i a-laget med sig, och förhoppningsvis några fler kilon på det. Dom är med i truppen men stommen ska bestå av seniorer så juniorerna får mogna i sitt eget tempo. Sedan är det med unga spelare så att det kan gå snabbt ibland och stå stilla ibland.

Martin Krook påpekar att utveckling är ledordet för Alingsås Hockey.

– Det här känns inte som ett lag som sätter en spelidé och sedan kör, utan varje träning handlar om att utveckla spelare. Vi har fortfarande stor utvecklings-

potential och det känns jätteroligt! Dessutom är det kul att se att alla har en positiv inställning och kommer ner på mer eller mindre varje fyspass. Det är som att laget gått samman, knutit näven i fickan och bestämt sig för att bli bättre.