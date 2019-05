Berusad man anträffad med kniv

BJÄRKE

Polisen fick under onsdagskvällen in samtal om en berusad man som setts springa runt med kniv i Magra utanför Sollebrunn. Ingen kom till skada till följd av händelserna men polisen plockade in mannen, som är i 45-årsåldern, till stationen i Alingsås där han till följd av sin grava berusning fick stanna ett antal timmar och sova ruset av sig. Mannen är känd av polisen sedan tidigare och är nu misstänkt för brott mot knivlagen.