Det stod skrivet i stjärnorna

Sporttankar

Fanken, det är rätt kul det här med bäst av fem i SM-finaler ändå, eller hur?

Jag var en av många som var tveksam till det nya upplägget inför den här säsongen, inte minst då man på förhand trodde att IFK Kristianstad skulle vara ett av lagen i final. Skåningarna hade då lätt kunnat sluka upp det andra laget rent uppmärksamhetsmässigt och det hade blivit slagsida åt det orangea hållet.

Men men, nu blev det ju som bekant inte så. Istället står vi här med ett Alingsås och ett Sävehof som bankar på varandra som två gladiatorer inför en jublande publik på Colosseums stenhuggna läktare.

Bröd och skådespel, här får båda plats.

Och det må bara vara ett år, där svensk handboll hade turen att få två lag i final som inte bara är jämna rent spelmässigt och nära till varandra geografiskt utan även har en historia av att inte tycka så bra om varandra. Med de ingredienserna är det klart det blir succé. Det stod liksom skrivet i stjärnorna.

***

Var som bekant på plats i Partille igår när Sävehof kvitterade matchserien och skickade hela rasket till en avgörande fajt i Estrad på torsdag. AHK inledde matchen väldigt bra och var på väg att dra ifrån när Andreas Berg satte ett av vad som kändes som hundra snärtiga mål i början av matchen. Han glödde där, Berg, med en bröstkorg uppumpad av revanschlusta.

Men så var det ju det där förbaskade offensiva försvarsspelet. Det som Sävehof praktiserat med framgång under våren men som hamnat lite i skuggan av deras omtalade sju mot sex-spel.

Återigen föll AHK i fällan, återigen slutade man trampa, ha bollsläpp och röra på sig utan bollen i näven. Att man höll matchen relativt jämn ändå får man i AHK-lägret ta med sig som en positiv sak inför avgörandet i övermorgon. Kan man göra matcherna jämna utan att egentligen lyckas med sitt spel – ja då borde det bli väldigt bra när man väl lyckas. Det ser jag som självklar idrottsmatematik.

***

De blåklädda i publiken, och dom var många, skanderade ”hemmaplan! hemmaplan!” kring matchstart och dom var inte snett på bollen där inte. Det här var hemmaplan för Alingsås, även om matchen spelades i Partille. Alingsåsarna hördes och syntes mest och av Kamikazes märktes inte mycket alls.

Jag var faktiskt besviken på Sävehofs trogna hemmaklack. Vid avkast var dom knappt inne på arenan och under själva matchen, den sista för säsongen i Partille alldeles oavsett utgång, hade dom inte mycket att säga till om.

Det trots att deras hjältar på planen vann i en dramatisk förlängning.

***

Återigen mycket snack efter matchen om enskilda domslut och incidenter under matchens gång. Christoffer Brännberger, som i domarnas ögon i alla fall hållit sig i skinnet under SM-finalerna hittills, fick tre tvåminutare och därför ett rött kort. Det minsta han förtjänade den här gången, Brännberger, efter en mycket ful knytnäve rätt i bröstet på William Andersson Moberg.

”Wille” brukar inte brusa upp under matcherna men efter den smällen fick han släpas av banan av fysio Kim Hermansson. Det säger en del.

Även Fredrik Teern var nog farligt nära ett rött kort efter en smäll mot Gzim Salihi, men jag känner ändå när jag ser reprisen att två minuter räcker (här hör jag suckarna komma från Sävehof-fansen…). Men det är en svår bedömning. Inte lika svårt var det när nämnde Brännberger satte upp en rak arm i ansiktet på Teern och fick sin tredje tvåminutare. Solklar den med. Precis som med Teern innan.

Och så har vi ju smällen mellan Andreas Berg och August Eli Björgvinsson, Sävehofs målvakt. Den debatterats flitigt på sociala medier igår kväll och klart var att inget var riktigt klart. Få visste hur man skulle döma i en sån situation, men till slut kom alla till koncensus att domarna gjorde helt rätt. Det finns inget i regelboken som ger Andreas Berg fel i det läget, oavsett hur tuff smällen blir.

Min syn på saken är att Berg såklart ställer sig där medvetet för att stoppa Björgvinsson. Alldeles självklart. Men samtidigt är han väldigt tidigt inne i ytan och står helt still när Björgvinsson kraschar in i honom. Och har inte Sävehof-målvakten en slags skyldighet att vara medveten om sin omgivning när han rusar in? Jag vet inte. Det är i alla avseenden en negativ effekt av sju mot sex-spelet som kan få förödande konsekvenser.

***

En avgörande SM-final i Estrad. Bucklan står inne i arenan. Den delas ut torsdag kväll. Fasen, det är inte fy skam hörni. Vilken fest!