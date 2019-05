Iver – nya namnet på Candidator

Alingsås

Candidator, Alingsåsföretaget som levererar IT-drifttjänster, heter numera Iver – namnbytet skedde i veckan och är ett led i en satsning på att bli bäst i Norden.



Det är Candidator, tillsammans med DGC och Solid Park, som nu har gått samman under namnet Iver.

– Vi slår samman tre någorlunda lika stora bolag. Själva namnbytet påverkar inte så mycket, vi har redan verkat i samma organisation under en tid, säger Joachim Winberg, affärsutvecklingschef och en av grundarna till Candidator.

Satsar på Norden

Det nya bolaget levererar tjänster inom IT-drift, hög­säkerhetslösningar och applikationsutveckling. Kunderna är allt från små till stora före­tag och organisationer samt offentlig sektor.

– Vi ska vinna positionen som den bästa nordiska leverantören av IT-drifttjänster. Vi ska växa tillsammans med våra kunder och för att göra det måste vi fortsätta springa fortare än våra konkurrenter. Som kund hos Iver kan man därför förvänta sig såväl IT-driftlösningar i absolut teknisk framkant, som vårt personliga engagemang och en större förståelse för kundens verksamhet och behov, säger Magdalena Persson, styrelseordförande i Iver i ett pressmeddelande.

Största drifthallen

Iver har cirka 900 anställda fördelade på 20 orter runt om i Sverige och Norge. Bolaget omsätter idag drygt 1,5 miljarder svenska kronor. Det formella huvudkontoret är baserat i Stockholm. Kontoret i Alingsås är en viktig del i verksamheten och är, tillsammans med kontoren i Malmö och Bergen, regionhuvudkontor.

– Vi sitter 250 människor här i Alingsås och här har vi vår största drifthall, säger Joachim Winberg som ser en potential att växa ytterligare här på hemmaplan.

Svårt hitta rätt personal

– Det enda som hindrar oss från att växa i Alingsås är kompetensförsörjningen, att hitta rätt personal. Vi har dammsugit marknaden rejält på resurser, säger han och menar att företagets placering på Järnvägsgatan även gör det attraktivt för personal att pendla in från andra håll i Västsverige.

Det officiella namnbytet till Iver skedde under torsdagen och under en övergångsperiod ska de gamla företagsnamnen, som det inarbetade Candidator, fasas ut. In under det nya namnet går även bolagen Exeo och Ismotec.