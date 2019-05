Kajakturen blev dubbel höjdare

Alingsås

Under årets för kajaktur fick alingsåsaren Daniel Svensson inte bara med sig en en härlig naturupplevelse när han kryssade fram över en spegelblank Mjörn. Han passade även på att föreviga ögonblicket med sin mobilkamera och då fick han också med sig vad som visade sig bli vinnarfotot i Månadens bild.



– Oj, det var väldigt överraskande men vad glad jag blir, säger Daniel Svensson när AT når honom och berättar om vinsten.

Precis som vanligt har många bidrag kommit in till AT:s bildtävling Månadens bild. En av alla som valt att skicka in en eller flera av sina bilder under april månad var Daniel Svensson.

Kul och lättillgängligt

Han berättar att han ofta är inne på tidningens hemsida och scannar av bidragen som skickas in men att han själv inte särskilt många gånger valt att dela med sig av sina bilder.

– Men den här bilden var jag nöjd med och kände att jag var tvungen att publicera, säger Daniel.

– Jag tycker det (Månadens bild) är en kul grej och det är lättillgängligt att gå in på sidan och titta.

Kunde inte låta bli

Vinnarbilden är tagen under en paddeltur på annandag påsk. Det var strålande solsken och rena sommartemperaturen och i en vik vid Simmenäs kunde Daniel inte låta bli att ta fram kameran och knäppa en bild.

– Jag tyckte ön i sig var ett fint motiv. Sen var jag osäker på om jag skulle ha med paddeln i bild eller ej, säger han.

Det gjorde Daniel, i alla fall enligt AT:s jury, helt rätt i. Kajaken med tillhörande paddel i förgrunden skapar ett fint djup i bilden och den skiljer dessutom ut sig i mängden bland många andra bilder över blanka vatten.

Fotar med mobilen

Bilden är tagen med en iPhone X och det är oftast med den som Daniel tar sina bilder.

– Jag har fotat en del med systemkamera tidigare men nu använder jag mobilen. Den är lätt att ha med sig och med iPhone X blir det bra kvalité på bilderna.

Daniel har sedan en tid tillbaka också kombinerat sina intressen, fotografering och paddling. Han har nämligen startat Instagram-kontot @kayakster där han publicerar bilder från sina turer med kajaken.

I torsdagens AT kan du se de tre bilder som fick hedersomnämnande.

