Kappelin: ”Måste sticka in näsan”

Handboll

Alingsåsbekante Richard Kappelin står tillsammans med IFK Kristianstad med kniven mot strupen inför dagens tredje semifinal.

– Ska man vinna måste man ha lite blod på knäna, säger han.

Richard Kappelin tror att en av anledningarna till att Alingsås har Kristianstad på fallrepet är attityden.

– Dom visar mer attityd än oss och trycker in näsan lite mer än vad vi gör. Det är en stor faktor man kan peka på, samtidigt som vi är tveksamma i vårt spel och inte får det att fungera. Vi har svårt att komma till bra lägen och när vi väl gör det så skjuter vi två meter utanför. Det är ingen vanlig syn direkt.

– Det underpresteras rätt kraftigt från vårt håll men samtidigt ska man inte ta något från Alingsås heller. Dom gör det väldigt bra utefter sina förutsättningar och ska ha all heder för det med.

Känner ni av pressen och förväntningarna från fansen?

– Det är inget konstigt med den, så är det hela tiden och har varit så i många år i Kristianstad. Det är ingen ny situation, spelar du här förväntas du vinna varje match och det ska man kunna hantera. Just nu är det klar fördel Alingsås och för oss gäller det att kavla upp ärmarna.

Vad ska ni göra i den tredje semifinalen för att reducera?

– Vi behöver som sagt vara skarpare i läget och sätta dit näsan när vi har chansen. Det är det som vill till, man måste få lite blod på knäna för att vinna, det kan man kräva av oss. Då har vi en bra chans.

Så det är en inställningsfråga?

– Nja, det ska jag inte säga heller. Det är många som vill i laget, men det har blivit kramp på något vis. Ett komplext problem men det är bara att kämpa på.