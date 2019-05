Lurade 90-åring på kort och kod

herrljunga

Två män, som utgav sig för att komma från bank och säkerhetspolis, lurade till sig bankkort och kod från en äldre person i Herrljunga i förra veckan.

Kommunpolis Robert Möörk fick in anmälan på måndagen. Han berättar att två män befann sig utanför den över 90-åriga Herrljungabons bostad. En av dem ringde in till den äldre personen och sa att det var från banken. Senare under samtalet sa mannen att han kom från säkerhetstjänsten.

Mannen i telefon påstod att någon försöker tar ut pengar på Herrljungabons bankkort och att de därför behövde kort och kod.

Så fort samtalet var slut ringde det på dörren. En ljushårig person i 40-årsåldern, klädd i kostym, klev in och hämtade kortet och koden. En kort stund senare gjordes ett uttag från en automat i Herrljunga.

Båda männen talade rikssvenska, enligt målsäganden.

Enligt polisen tyder inget på att det är några lokala gärningspersoner då liknande brott har skett i närliggande kommuner, bland annat i Trollhättan.

– Öppna inte för okända och lämna inte ut koder, uppmanar kommunpolis Robert Möörk.