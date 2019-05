Många behövs till fiktiv festival

Alingsås

Onsdag 15 maj är det dags för den fiktiva Potatisfestivalen, som ska ska ingå i filmen Min pappa Marianne, att gå av stapeln. Produktionen hoppas att Alingsåsarna ska gå man ur huse för att se till att fylla Stora torget och få till en härlig festivalstämning.



Filmandet av Min pappa Marianne har pågått i drygt en månad och nu närmar sig inspelningarna sin kulmen när det är dags för den något tidiga Potatisfestivalen.

Inspelningen kommer ske onsdagen den 15:e maj och teamet kommer hålla till på Stora och Lilla torget, med en festivalscen på Stora Torget i fokus. Produktionen har redan bokat in 250 statister som ska vara med under dagen. Dessa kommer finnas med när det filmas tätare bilder under förmiddagen.

– Fram till klockan 16 kommer vi hålla tillbaka allmänheten. Men därefter är det fritt fram för alla och komma och få vara med om en filminspelning, säger Erik Lövoll statistansvarig och fortsätter:

– Vi hoppas att så många som möjligt kommer så det blir en riktig festivalstämning. Det finns ingen risk att det kan komma för många.

Många Alingsås-statister

Trafiken runt torgen kommer inte stängas av helt under inspelningsdagen men det kommer stundtals vara mycket begränsad framkomlighet.

Det kommer att instrueras noggrant hur man ska bete sig när man kommer så ingen behöver vara orolig för att göra fel eller vara i vägen. Alla efterfrågas unga som gamla och stora som små.

När Tårtgeneralen filmades i regissören Filip Hammars hemstad Köping slog man någon typ av rekord och hade tusentals statister på torget inför filmens avslutande scen. Nu hoppas Pernilla Olsson och Erik Lövoll att man kan åstadkomma något liknande i Alingsås.

– Vi satsar på att slå Köping, säger Erik Lövoll och ler.

