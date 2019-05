Alingsås

Nolhaga Parkbad – Äntligen!

”Åh så nytt och fräscht!”

Gruppen med i huvudsak 60+damer haltar in till nya simhallen. Det är dags för rehab-bad i varm bassäng, en ljuvlig stund för ömma leder och opererade ryggar.

Entusiasmen håller i sig ända in i det lilla, lilla omklädningsrummet för bokade grupper. Där går luften lite ur oss. Längan med skåp visar att det nog ska finnas plats här för fler än oss tolv. Men var skulle de i så fall vara? Vi fyller upp hela rummet med våra fylliga kroppar. Framför klädskåpen finns en smal bänk. Dock försvinner möjligheten att sitta på bänken, när man öppnar dörren till klädskåpet. Vi turas om att stå på ett ben och kränga av oss strumpor och skor. Vi tar stöd i väggar och varandra för att krångla av byxor. Några vinglar betänkligt.

” Vad spännande det ska bli att få se nya bassängen!”

”Här finns i alla fall en toalett!”

” Men titta, det finns bara två duschar, och bara en med draperi!”

” Var ska man lägga handduken?”

”Var ska jag ställa mitt schampo? Vi skulle ju ha med eget schampo!”

Entusiasmen sjunker något, när den ena efter den andra blir klar för dusch. Det minimala utrymmet har 2 duschar och absolut ingenstans att lägga glasögon eller handduk, och absolut inte en enda pall i sikte för att sitta på, när man ska dra på baddräkten. Tror någon att vi är akrobater i vår ålder?

” Vem har tänkt här? Det är säkert en ung man som har ritat och inte tänkt här!”

”Ja men vattnet i kranen är varmt!”

” Det finns det som är värre.”

”Vi får vara här i god tid nästa gång, så att alla hinner duscha.”

Några nyduschade måste sätta på sig baddräkten sittandes och måste då sitta på omklädningsskåpens bänk. Bänk och golv blir vått och halkigt. Underbara och hurtiga sjukgymnasten välkomnar oss in i den varma bassängen. Vi beundrar den vackra grönskande Nolhagaparken genom fönsterväggen. Vi lovordar den fina hissen för att underlätta för riktigt handikappade att ta sig i bassängen. Det höj-och sänkbara golvet ställs in på lagom djup för oss. Vi njuter av det 32-gradiga vattnet, vår viktlöshet och den avtagande smärtan i kroppen. Vi sprattlar och plaskar på så gott vi kan och som våra kroppar tillåter till musiken och försöker följa sjukgymnastens rörelser från bassängkanten. Vi känner oss så priviligierade.

När vi efter 40 minuter stapplar upp ur bassängen och åter känner tyngd och värk, börjar oron i gruppen. Hur ska det nu bli med bara två duschar? Vi är några som försöker dröja oss kvar för att slippa köa. Men det går bara i en minut. De allra sötaste små simskolebarn kommer in. Schemat i varmbassängen är tight.

I omklädningsrummet är det kaos. Kroppar, skåpsdörrar, vatten överallt, ingenstans att sitta, nästan inte ens att stå. Att det är trångt är en underdrift. Jag klämmer in min arm med kodlåsnyckeln på mellan två bastanta kvinnor i ett försök att nå och öppna mitt skåp och ta min handduk. Sedan huttrar jag i 10 minuter med den på axlarna och väntar på att kunna klä på mig. Att duscha väljer jag bort. Vi hjälps åt och med glada tillrop försöker vi hålla liv i det positiva.

” Men spegeln är stor!” ”Och badet var fint och fräscht.” ”Oj vad skönt badet var!” ”Det är nog inte riktigt färdigt allt än!” ”Ja det är nog bara barnsjukdomar”. ”De rättar säkert till alla brister snart.” ”De behöver ju bara fråga oss!” ” Ja men hur har de tänkt?” ” Det är ingen som har tänkt”. ”Unga tänker inte på hur det är för äldre människor”. ” Men unga människor måste väl också ställa schampoflaskan någonstans?”

När gnället blir för negativt och de spydiga kommentarerna blir för många tar någon upp en hurtig vandringssång från barndomens skoltid. Det visar sig att alla halvklädda, halvnakna, på ett ben balanserande våta tanter födda på 40-talet kan den sången och stämmer in.

#Ta fram det bästa humör du har

Var morgon när solen går opp

försök att hålla det ständigt kvar

fast jorden går runt i sitt lopp.

För om du bara tänker så

Det här, va skojigt, det måste gå

Så finns ingen väg, som är svår för dig

Gå fram med ett jublande, HEJ!

Vi skrattar tillsammans. Så har vi klarat att leva länge och så ska vi se på barnsjukdomarna i det nya fräscha Nolhagabadet.