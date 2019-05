Villa totalförstörd i brand

HERRLJUNGA

Vid 18-tiden på tisdagen kom larm om en villabrand i Broddarp, strax utanför Herrljunga. Enligt uppgifter från räddningstjänstens personal handlar det om en villa som är övertänd. Arbetet på plats inriktas på att hindra elden från att sprida sig till intilliggande ekonomibyggnader. Någon person ska inte ha kommit till skada i samband med branden.

Räddningstjänsten meddelade under kvällen att bostadshuset inte går att rädda. Byggnaden får brinna ner till grunden under kontrollerade former.