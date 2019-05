Solen sken över ungdomarna i Klassbollen

Fotboll

Klassbollen hade tur med både fint väder och härligt kämpande ungdomar från skolorna i närområdet.

– Lördagen var det ingen sol men vi slapp regnet. På söndagen var det ju helt fantastiskt, säger Eva Schröder, ansvarig för Klassbollen från Holmalunds IF:s sida.

Det var full fart på varenda ledig gräs- och konstgräsyta under helgen och det rådde ingen tvekan om att varumärket Klassbollen var fortsatt starkt.

– Barnen har full koll! Det var faktiskt en skola som sa till oss att deras barn börjar öva redan under vintern inför Klassbollen, och att killarna är noga att få med tjejerna också. Just den sammanhållningen som det skapar är underbar, säger Eva Schröder som blickar mot ett ännu bättre arrangemang nästa år:

– Vi ska vara ute i ännu bättre tid än i år, framförallt. Det var lite små saker som man kan göra bättre men överlag har det gått bra och framförallt har det varit massa glada barn. Det är det viktigaste.

