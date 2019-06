AHK:s nya ordförande: ”Stort ansvar att bära”

Handboll

Alingsås HK fick i förra veckan en ny ordförande.

Det handlar om Richard Fredriksson, 54, som tar över efter Anders Atterling.

Efter två år med Anders Atterling som ordförande tar till nästa säsong Richard Fredriksson över den sysslan inom Alingsås HK.

– Jag kommer från Östersund ursprungligen men har varit alingsåsare sedan 1996 och är gift med en Alingsåstjej också, så jag hoppas man räknas som alingsåsare då, säger Fredriksson med skratt när AT-sporten får ett samtal med honom.

– I Alingsås HK har jag de senaste två åren suttit i styrelsen men från början handlade mitt engagemang i klubben om att min dotter spelade i AHK sedan hon var liten och fram tills för tre år sedan. Jag har varit med som en förälder, sålt tulpaner, julpapper och allt möjligt, fortsätter han.

När väl Fredriksson tog klivet in i AHK:s styrelse gjorde han det under en ganska tuff tid ekonomiskt, berättar han.

– När jag kom in låg vi 1,2 miljoner back och den minusposten var såklart väldigt utmanande. Så under mina två år har det varit mycket fokus på ekonomin såklart. Vi bedriver ett rätt stort företag här kan man säga med en omsättning på 18 miljoner kronor.

Vad i övrigt har varit viktigt för styrelsen att jobba med under din tid?

– Vi har pratat mycket om bredden i verksamheten, där vi har 600 ungdomar som spelar handboll och ska ha en bra vardag i det. Det handlar mycket om värderingar, våra ledord Ambition, Hjärta, Kamratskap där Martin Lernås varit i spetsen för hur vi implementerar de tankarna.

– I februari hade vi ett ledarmöte om just detta och under mars-april gjorde de ledarna ett jättejobb med att implementera de tankarna i alla våra lag. Det är något vi kommer prata igenom ett par gånger om året, det ska inte bara handla om att vinna SM-guld eller avancera i seriesystemet med damerna.

Hur känns det nu att kliva in i rollen som ordförande?

– Inspirerande, spännande och lite nervöst, det är trots allt ett stort ansvar att bära! Men samtidigt har vi ett otroligt gott gäng i styrelsen och ett kansli som fungerar fantastiskt med väldigt passionerade människor. Vi ska fortsätta lyfta föreningen in ni framtiden där målbilden är 1 000 medlemmar, fler ungdomar och fokus på vårt 50-årsfirande 2023.

– Sedan finns det alltid saker att utveckla kring matcharrangemang, hur vi lockar publi, hur vi får fler engagerade ledare, vad vi kan utveckla med Potatiscupen och Handbollsskolan, och så vidare.

När drar ditt arbete igång?

– Det blir rätt så snart, den 23:e juni har vi första styrelsemötet med mig som ordförande.