Dom om dråpförsök fastställs

Sollebrunn

Hovrätten fastställer nu domen mot den 43-årige man som dömts för försök till dråp efter en skjutning i Sollebrunn.



Det var i mitten av februari

som en man blev skjuten i bröstet när han öppnade dörren och gick in i en lägenhet i Sollebrunn. Det hela hade föregåtts av ett upprört tele­fonsamtal mellan mannen och den 43-årige man som avlossade skottet.

Överklagade

Tidigare i år dömde tingsrätten 43-åringen till 6 års fängelse och fällde honom för försök till dråp. Den domen överklagade han till hovrätten och yrkade där på att åtalet mot honom skulle ogillas. Under alla omständigheter ansåg mannen att straffet skulle lindras. I hovrätten höll han fast vid sin tidigare version om att han agerat i nödvärn.

Enligt hovrätten gick motparten visserligen in objuden i bostaden, men han sköts i princip omedelbart när han klev in genom dörren. Enligt rätten finns det inget som

visar att 43-åringen befann sig under ett pågående brottsligt angrepp när han avlossade sitt vapen. Hovrätten menar visserligen att mannen har haft rätt att använda visst våld i nödvärn mot den oinbjudne gästen, men att avfyra en pistol på nära håll är ”avsevärt mer våld än vad som var nödvändigt med hänsyn till omständigheterna” skriver de i sin dom.

Domen fastställs

Domstolen menar att 43-åringen måste ha insett att det fanns risk att motparten kunde dö på grund av skjutningen. Därmed fastställs domen och mannen döms till 6 års fängelse för försök till dråp.