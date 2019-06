Grovt rån mot butik

VÅRGÅRDA

Ica Matmagasinet i Vårgårda utsattes för ett väpnat rån sent på söndagskvällen. Tre rånare är på måndagsmorgonen fortfarande på fri fot.

Vid stängningsdags klockan 23 kom det in tre delvis maskerade personer med tillhyggen i händerna. Enligt polisen var det kofot och kniv.

Trion hotade personalen, två anställda, samt två yngre kunder. Dessa tvingades in på lagret där en av rånarna bevakade dem under tiden som de övriga gick in i butiksdelen.

Det är oklart vad rånarna har fått med sig. De försvann sedan ut genom lagret till parkeringen. På utsidan hotade en av rånarna en person, som blev slagen i ansiktet. De lämnade platsen i en bil som senare anträffades vid Fridhemsgatan. Den visade sig vara efterlyst. Bilen har tagits i beslag för teknisk undersökning.

Polisen har upprättat en anmälan om grovt rån, olaga hot och försök till grov misshandel.