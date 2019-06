Hundratals firade nationaldagen

Foto: STEFAN SAMUELSSON Många sökte sig till skuggan under träden på Haraberget under firandet av nationaldagen.

Vårgårda/herrljunga

Hundratals Vårgårda- och Herrljungabor slöt upp i sommarvärmen när nationaldagen firades i hembygdsparkerna Tumberg och Haraberget.

Nya svenska medborgare hälsades välkomna på båda ställena under högtidliga former. Det bjöds också på musikalisk underhållning, i Vårgårda mycket högklassig sådan av bygdens kände son Fredrik Kempe, hans barndomskompis Lena Holst och en kör under ledning av Emma Jenderman.

I Herrljunga var det ett flera timmar långt program och ett litet barntivoli på plats i parken. I Vårgårda nöjde man sig med en dryg timmes program innan det blev Sverigebakelser och kaffe. Vårgårdabarnen hade för övrigt sitt eget firande på Tånga tidigare på dagen.

Läs mer och se fler bilder i pappers-AT och eAT på lördag