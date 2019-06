Misstänkt mördad kvinna identifierad

Alingsås

Den kvinna som hittades misstänkt mördad i en bostad i Alingsås i onsdags är nu identifierad.

– Det är den kvinna vi har trott att det var, säger kammaråklagare Maria Thorell till AT.

AT har utan framgång sökt polisens utredningsledare Claes Lindberg, men vid lunchtid fick vi prata med kammaråklagare Maria Thorell. Hon bekräftar att det var under fredag förmiddag som identifieringen av kvinnan blev klar. Obduktionen är dock ännu inte färdig i skrivande stund.

– Att det tagit tid med identifieringen berodde på kroppen hade sådana skador att det försvårades, säger Maria Thorell.

Brottsoffret är i 50-års åldern och boende i Alingsås.

Det var vid lunchtid på onsdagen som polisen fick in samtal från en man som säger sig att ha anträffat en död kvinna i en lägenhet i Alingsås. Polisen åker då till den aktuella adressen och då bekräftas mannens samtal om en död kvinna.

I sökandet efter en potentiell gärningsman genomfördes en stor polisinsats i Alingsås med både helikopter och polisbilar.

Polisen tog in två personer till förhör tidigare under onsdagen som hördes upplysningsvis. Den ena är den person som ringde in händelsen och den andra personen fanns i anslutning till bostaden där kvinnan anträffades. Det är inte någon av dessa som är den misstänkta gärningsmannen och det finns inte heller några uppgifter om att det skulle vara deras vittnesmål som har lett fram till gripandet.

Senare under onsdagen greps en man, misstänkt för mord. Han greps i Alingsås, och i samband med att han skulle gripas avlossade polis varningsskott med tjänstevapen. Händelsen medförde inte att någon person skadades.

Kammaråklagare Maria Thorell bekräftar för AT att det är den anhållne mannen som disponerar bostaden där kvinnan återfanns.

I nuläget räknar hon med att mannen, som är i 50-års åldern, begärs häktad någon gång under helgen.

– Mycket talar för att han häktas.

Läs mer i lördagens AT.