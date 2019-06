Säven/Hol upp i tabelltopp

Fotboll

Säven/Hol är nya serieledare i division V mellersta.

En kämpainsats borta mot topplaget Fristad innebar seger 3–2 (2–1) där de rutinerade rävarna klev fram.

Per Krantz är numera tränare för ett serieledande lag då Säven/Hol tog sig förbi Södra Ving på målskillnad.

– Det här var en match där vi spelmässigt inte var nöjda men där grabbarna istället fick visa en jäkla moral. Vi spelade med hög motivation hela tiden och gör ett grymt jobb defensivt, säger Krantz om insatsen.

Men segern satt rejält långt inne.

Fristad kom taggade till match och körde över gästerna första kvarten. Att man bara ledde med 1–0 i mitten av halvleken var Krantz nästan nöjd med.

– Dom sköljer verkligen över oss och kunde gjort ett mål till om vi ska vara ärliga. Men sedan jobbar vi oss in i matchen och slår lite längre bollar bakom deras backlinje.

Dom bollarna blev framgångsrika. Efter 1–1 av Andreas Krantz på hörna kunde Adam Andersson sätta 2–1. Christoffer Krabbe hade även 3–1 inne men det målet vinkades, felaktigt enligt Säven/Hol, av för offside.

Andra halvlek blev också dramatisk, inte minst då Fristad kvitterade efter bara några sekunder.

– En lång boll som Axel i målet skulle plocka ner, men han halkade oturligt och det blev friläge, säger Per Krantz.

Men återigen tog Säven/Hol tag i spelet och det var det rutinerade gardet som visade vägen i form av Nicklas Lundstedt och Kenneth Gustavsson.

”Lunden” hittade ”Keno” som tjusigt lobbade in segermålet med 20 minuter kvar. Nu väntar derby mot Herrljunga innan det är sommarvila för Säven/Hol.

– Vi har gjort det fantastiskt bra med tanke på vår tunna trupp. Vi hoppas vi kan få in någon under sommaren, det kommer behövas till hösten, säger Krantz slutligen.