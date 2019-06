UPPDATERING: Misstänkt man gripen – skott avlossades

Alingsås

En kvinna hittades vid lunchtid död i en lägenhet i Alingsås. En förundersökning gällande mord har inletts. En man greps på onsdagseftermiddagen och polisen avlossade pistolskott i samband med gripandet.



Polisen skriver på sin hemstad:

”I efterföljande utredningsåtgärder i anslutning till förundersökningen gällande mord, har nu en man gripits som misstänkt. Han greps i Alingsås, och i samband med att han skulle gripas avlossade polis varningsskott med tjänstevapen. Händelsen har inte medfört att någon person skadats. Mannen är nu gripen misstänkt för mord. Användningen av tjänstevapen kommer att hanteras enligt särskild ordning.”

– Vi har inga uppgifter om vad det var som framledde till gripandet, säger polisens presstalesperson Anna Göransson till Alingsås tidning.

Gripandet skedde 15.08.

Klockan 11.54 får polisen in samtal från en man som säger sig att ha anträffat en död kvinna i en lägenhet i Alingsås. Polisen åker då till den aktuella adressen och då bekräftas mannen samtal om en död kvinna.

I sökandet efter en potentiell gärningsman har det varit en stor polisinsats i Alingsås med både helikopter och polisbilar.

– Vi hörde en helikopter och gick ut och kikade. Man fick en känsla av att det var en hel del pådrag. Sedan kom också en polisbil körande förbi. Och helikoptern har fortsatt att vara här. Den var precis ovanför, säger en av de boende i området där den misstänkte gripits, som AT varit i kontakt med.

– När jag såg polisbilen bad jag barnen komma in och de sa att de hört något som liknade ett skott. Men det byggs här i området så jag trodde att det kanske kunde vara det.

Polisen tog in två personer till förhör tidigare under onsdagen och hördes upplysningsvis. Den ena är den person som ringde in händelsen och den andra personen fanns i anslutning till bostaden där kvinnan anträffades. Det är inte någon av dessa som är den misstänkta gärningsmannen och det finns inte heller några uppgifter om att det skulle vara deras vittnesmål som har lett fram till gripandet.

Även efter gripandet har polis cirkulerat i området. Bland annat har en helikopter hovrat över brottsplatsen för att dokumentera.