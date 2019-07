Mordmisstänkt man häktad

Alingsås

I söndags häktades den man som på sannolika skäl är misstänkt för mord på en kvinna i Alingsås.



AT har i dagarna två utan framgång sökt polisens förundersökningsledare Claes Lindberg. Inte heller kammaråklagare Maria Thorell var anträffbar under måndagen. I fredags pratade AT med henne och då framgick att brottsoffret var identifierat som en kvinna i 50-års åldern, boende i Alingsås.

Kammaråklagare Thorell menade också att mycket talade för att mannen skulle häktas och i söndags blev så fallet, på sannolika skäl, vilket är den högre graden av misstanke.

Tingsrätten anger också att det finns risk för att mannen genom att undanröja bevis försvårar utredningen, samt att det finns risk att mannen fortsätter sin brottsliga verksamhet.

När AT når mannens advokat Stefan Risö vid lunchtid måndag bekräftar han att den misstänktes inställning till brottet allt jämt är att han är oskyldig.

– Det stämmer.

Hur mår han?

– Det har jag inget att säga om. Jag ska träffa honom i dag (måndag) men vi har inte pratat så mycket. Vi har mest fått fokusera på häktningsförhandlingen.

Har han någon egen förklaring till att kvinnan återfanns i hans bostad?

– Det är inget jag vill diskutera.

Det var i onsdags som kvinnan påträffades död i den misstänktes lägenhet i Alingsås.

Men det dröjde alltså två dagar innan polisen var säker på vem offret var, och enligt åklagaren berodde det på att skadorna på offret försvårade identifieringen.

Polis och åklagare arbetar nu med förundersökningen för vilken det råder förundersökningssekretess. Åklagaren ska väcka åtal inom 14 dagar, men den tiden kan förlängas efter beslut av domstolen.