De odlar sin trädgård

Foto: Sara Rådman Närproducerat. Simo Bumbar har just plockat sallad till dagens lunch.

Alingsås

På sommaren tar många sitt pick och pack och far ut på landet. Men det finns också de som far till sin trädgård. AT har besökt koloniområdet i Nolhaga där skördetiden är i full gång.



Solen lyser över de små kolonilotterna och det är lite folk i rörelse. I en trädgård sitter vad som ser ut att vara mor och dotter och gömmer sig i skuggan av ett äppelträd. En bit bort är en man i full gång med att måla sitt staket.

På altanen som tillhör en av stugorna står Sok Heng Knutsson och vänninan Margaretha Sturk och pratar. Sok Heng har haft sin kolonilott i ungefär tre år och hon tycker mycket om att vistas här.

– Det är en liten fristad för mig, säger hon.

Bär av alla dess slag

Även Margaretha uppskattar att komma hit på besök och hon är glad över turen de har haft med vädret. Dagens skörd är inte heller så pjåkig.

– Vi har plockat krusbär, vinbär och potatis, säger Sok Heng.

Sok Heng tar med oss ut i trädgården för att visa sina odlingar.

– Blåbär, björnbär, två päronträd och vinbär av olika sorter, säger hon och pekar på de olika buskarna och träden.

På grusvägen utanför en vackert blomstrande trädgård har Simo Bumbar parkerat sin bil. Han har just slutat jobbet och har tagit svängen förbi kolonilotten på vägen hem.

– Ibland kommer jag hit flera gånger per dag. Jag jobbar till två och då kanske jag kommer efter jobbet. Och så kommer jag klockan halv åtta och halv tio på kvällen och vattnar eller så, säger han.

Simo äger kolonilotten tillsammans med sin fru Ana Bumbar och på andra sidan staketet har dottern sin lott. På Bumbars tomt står en stor stuga med en inglasad veranda.

– Man kan sova i stugan. Och så kan man koka kaffe.

Precis runt husknuten står ett stort träd. Långt upp på en tjock gren har duvor byggt bo.

– Varje år kommer de hit och sjunger, berättar han.

”Jättefin skugga”

Att ett så här högt och gammalt träd växer bland kononilotterna är inte så vanligt.

– Förra året sa alla att vi hade jättefin skugga.

Ja, vem skulle inte tacka nej till en sådan skuggig och svalkande plats i förra sommarens hetta? Men hettan till trots klarade Simos odlingar sig bra. Värre blev det med årets plommonskörd.

– Det var frost i maj så därför finns det inte så mycket plommon, berättar han.

Det är frun Ana som är mest mån om att trädgården ska se fin ut. Men Simo tycker om att fixa och dona här han också.

– Vi har haft kolonilott i nästan tio år. Det är jättebra för oss som bor i lägenhet, särskilt när det är fint väder som idag.