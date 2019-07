Johansson övertygade direkt

Orientering

Kalle Johansson satte motståndet på plats rejält under O-ringens första etapp.

De andra hade inte skuggan av en chans när veteranen gick i mål som överlägsen etappsegrare.

O-ringen, den klassiska orienteringstävlingen som i år går av stapeln runt Kolmården, har dragit igång och direkt visade lokala deltagare framfötterna.

Inte minst OK Skogshjortarnas veteran Kalle Johansson som i sin klass H75, hans första år i den klassen, fullkomligt sopade banan med motståndet under den första etappen.

Kalle sprang i mål på 32.40, över två minuter före tvåan Göran Andersson och visade därför varför han är rankad etta i landet i sin klass.

– Det har ju gått bra för mig på sistone. Först på SM för ett par veckor sedan där jag fick två guld och ett silver. Sedan åkte jag till veteran-VM och fick en silvermedalj där, så jag hade förhoppningar inför O-ringen såklart, säger Kalle.

Men en förkylning efter VM däckade Johansson som därför tog det lite lugnare rent fysiskt på första etappen.

– Eftersom jag inte visste riktigt om jag skulle orka, satsade jag mer på säkerhet och på själva orienteringen.

Hur var banan tycker du?

– Inte jättesvår, fin och öppen terräng med en bra karta man kunde läsa. Men det fanns vissa ställen där man kunde missa också och det var några av de mest rutinerade som gjorde några missar. Det är lätt att man kör för hårt när det är öppen terräng.

Är det resten segrar som gäller nu?

– Haha, det är ju i alla fall målet, att ta slutsegern. Och jag har skaffat mig ett bra försprång.

Skogshjortarnas unga talanger var även dom med på banan efter den första etappen.

Lukas Larsson kunde springa in som femma i H16-klassen trots en lite tyngre dag. Stina Thern stannade på plats sju i D13 medan Ebba Thern i D15 blev tia.

Även Karin Thern var långt framme, det i D40-klassen, där hon var fyra efter första etappen.