Sommarutgivning av AT

Alingsås

Vi har under morgonen fått in flera samtal och mejl från personer som undrat varför de inte fått någon tidning nu på morgonen. Under perioden 3 juli – 2 augusti kommer AT ut två gånger i veckan, tisdagar och fredagar.

AT har kommunicerat detta via annonser i papperstidningen. Men uppenbarligen har vi inte varit tydliga nog vilket vi ber om ursäkt för.

Anledningen till att vi endast kommer ut två gånger i veckan är helt enkelt att det är väldigt få journalister på plats och arbetar under dessa veckor.

Alla prenumeranter kompenseras med en månads gratis prenumeration.