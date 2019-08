Axel ger alltid 100 procent

Handboll

Att alltid ge allt, ta fighten i alla lägen och visa vägen; där har ni profilen på så många spelare i Alingsås HK genom åren.

En profil som också nyförvärvet på mittsex, Axel Franzén, känner igen sig i.

Franzén har precis tuggat i sig frukosten efter avklarad morgonträning när vi slår oss ner i ett kvavt mötesrum i Estrad för att, inte helt övveraskande, prata handboll.

Sporten handboll har trots allt varit högst central i Axel Franzéns liv, ja hela släkten Franzén faktiskt.

Och nej, han och AHK-tränare Mikael Franzén är inte släkt.

– Jag kommer från Lysekil men var runt en del i olika länder när jag var mellan två och sex år eftersom min pappa Thomas Franzén var tränare i både Norge och Danmark innan vi flyttade hem igen, berättar Axel för AT-sporten.

Måste man bli handbollsspelare om man är Thomas Franzéns grabb?

– Haha, nja det vet jag inte. Jag spelade både ishockey och handboll ett tag, de två stora sporterna i Lysekil, och inte bara pappa sysslade med handboll. Min farbror, som faktiskt heter Mikael (skratt), var väldigt duktig på sin tid och hans son, alltså min kusin, var runt i ett par klubbar men fick sluta på grund av en skada. Från början är det farfar Hasse som startat allt!

Så det var inte handboll per automatik?

– Nej, inte så. Min syster spelade till exempel aldrig och vi har aldrig känt den pressen på oss alls. Däremot var det lite roligt att under mitt eget dop, fick pappa åka ifrån tidigare för då var Lysekil i Elitserien och han tränade dom, haha.

När väl valet föll på handboll började Axel studera på NIU-programmet i Uddevalla och därför blev Kroppskultur hemmaklubb i en handfull säsonger. Sedan bar det av till Halmstad och ett turbulent HK Drott.

– Det var ju bekymmer med ekonomin då och man hade redan åkt ur Handbollsligan. Men jag tycker inte man märkte av det så mycket, vårt lag var bra och jag hade fullt fokus på handbollen, menar Franzén.

Men efter raset ur allsvenskan styrde han kosan mot Skövde, där han provtränade och fick kontrakt med IFK.

– Det var under några år hela tiden en nivåhöjning för mig, från division I till allsvenskan och sedan Handbollsligan. Specifikt förra säsongen utvecklades jag mycket, Jonas Wille är en tränare som är väldigt bra på att få alla att känna sig delaktiga, han fick ihop laget och man var trygg. Det var viktigt för min utveckling.

Skövde värvade starkt på mittsex inför förra säsongen men Axel Franzén valde att stanna kvar och kämpa för sin plats. Något som vittnar om det som han tycker definierar sig själv som spelare.

– Jag har alltid fått kämpa inom handbollen. När jag var yngre var jag aldrig den där stora, fysiska mittsexan då jag utvecklades fysiskt ganska sent. Så jag var van vid att fightas.

När hörde AHK av sig?

– Väldigt tidigt. Dom tog ju in Daniel Blomgren först och sedan mig, och det var tydligt att dom var väldigt intresserade av mig.

Minns du hur samtalen gick?

– Vi pratade mycket om att jag fightas och ger hundratio procent i alla lägen.

Det har onekligen varit ett signum för Alingsås HK i flera år nu, känner du dig hemma i den profilen?

– Absolut, det gör jag verkligen! Jag gillar att pusha på och ger mig aldrig, man ska alltid ge allt i varje situation.

Även i en ny miljö?

– I början är det såklart svårt, man går inte in och smäller till Teern eller Barud i ansiktet första träningen direkt (skratt). Man får hitta en bra nivå och känna av gruppen, inte bara komma in och härja.

Axel berättar att han medvetet valde att flytta till Alingsås så tidigt som möjligt för att lära känna staden, sina nya lagkamrater och föreningen i stort.

– Det underlättar för en att komma in i gänget snabbare, om man är här innan sommarsemestern. Man får ett hum om hur allt fungerar, får träffa gänget på kansliet och hela den biten. Man vill inte vara helt paff och inte kunna några namn från början.

Gav det effekt när det gäller att komma in i laget?

– Oh ja, det är ett riktigt härligt gäng. Lagsammanhållningen här är helt annat än vad jag upplevt tidigare. Vi käkar frukost efter morgonträningarna och middag på Stures efter kvällsträningarna. Så mycket görs gemensamt vilket underlättar jättemycket för oss nya.

