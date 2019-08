Kortare väntan på is i Puahallen

Vårgårda

Det ska kunna bli is i Puahallen första veckan i oktober. Reparationen börjar på måndag. Det är det senaste beskedet, sedan politikerna hittat ett sätt att skynda på processen.



AT berättade i torsdagstidningen om den ammoniakläcka som uppstod under sommaren och som medför att det inte går att göra is i Puahallen förrän en större reparation har genomförts.

Hallen ägs av kommunen. Reparationen kostar 1,2 miljoner kronor och kommunfullmäktige måste skjuta till nya investeringspengar till budgeten. Eftersom nästa fullmäktigemöte är först den 11 september såg det ut att dröja till långt in i oktober innan ishockeyspelarna och konståkarna skulle ha någon is att åka på.

Akut situation

Kommunfullmäktiges ordförande Arne Olsson (KD) reagerade när han läste AT och började undersöka om det finns något sätt att kunna påbörja reparationen tidigare.

– Jag tog kontakt med kommunens revisor så att vi inte ska göra något formellt fel, säger Arne Olsson.

Svaret han fick var att kommunen kan agera i en akut situation även om det formella beslutet inte är taget.

– Nu har jag ringt runt till alla gruppledarna och båda kommunalråden. De ställer sig bakom mina tankar, säger Arne Olsson.

Alla åtta partier i kommunfullmäktige är alltså med på att skjuta till de 1,2 miljonerna och att reparationen kan börja omedelbart.

Igång på måndag

Men han framhåller också att de kommunala tjänstemännen gjorde helt rätt när de vände sig till politikerna och äskade mer pengar.

Drifttekniker Jonas Bengtsson har nåtts av det nya beskedet från politikerna och räknar med att reparationen påbörjas på måndag.

Han tillägger att det är fem veckors leveranstid för den reservdel, en pump, som det är längst beställningstid på. En vecka efter att den har kommit ska jobbet kunna vara klart, således första veckan i oktober.

