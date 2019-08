Vart vi är på väg?

Alingsås

Framåt, väl?

In i framtiden?

Alingsås är en småstad, bara någon halvtimmes bilfärd, eller pendeltåg, (med andra ord närapå en förort) till Sveriges näst största stad. Vi har sedan många år tillbaka haft en stor inflytt från samma stad och andra kommuner i närheten.

Alingsås måste utvecklas och ta sig in i framtiden, precis som alla andra kranskommuner till Göteborg. Att vara konkurrensmässiga i striden om näringsliv, kompetent arbetskraft, bostäder, evenemang, statliga medel, etc. kräver att man utvecklas.

Noterat att sedan beslutet om Gerdskastigen togs för X år sedan har det varit på tapeten, i framför allt sociala medier, ett antal gånger. Det är delat läger, men jag f-ö-r-s-t-å-r inte hur man kan vara så negativ som somliga är. Vad såg man i det som var? En brutalt nedgången gångbana med en grå, hög och stor vägg. Allmänt osäker vid skymning. Allmänt ”sunkig” alla andra tider på dygnet.

Men det genomsyrar en hel del i Alingsås, så egentligen bör jag inte vara förvånad. Insändaren ”Vart är vi på väg” spelar i samma liga.

Liksom andra insändare emellanåt.

Fik.

Ska kommunen gå in och äga fik med skattepengar, eller hur går resonemanget där? Stänger man en privat näringsverksamhet gör man det allt som oftast av en av nedan anledningar.

1. Man vill göra något annat i livet

2. Man har för dåligt ekonomiskt underlag för att driva det vidare

Om ovanstående sker är det väl alldeles strålande att det i dennes ställe kommer en restaurang, ett annat fik, en glassbar, eller vad det nu kan tänkas vara? Alldeles oavsett vad denne serverar. Eller ska lokalen stå tom för att en liten klick Alingsåsare önskar att staden var som den var för 50 år sedan? Är det bättre?

Alingsås bryggeri. Vad skulle gjorts med det som är bättre än nuvarande byggnation? Kom med väl genomtänkta förslag! Är genuint intresserad av att ta in dem.

”Den stora sjön” – Njuta av naturen? Hur njuter du där idag som lär förändras till det sämre senare? Senast jag promenerade i området var det mest ett plant och tomt område/äng/bilväg, någon fotbollsplan, ett illaluktande reningsverk och skränande tåg. Helt OK att bada vid – men ska du verkligen njuta av naturen skulle jag kunna ge dig 25 andra tips i närområdet som är betydligt mer gemytliga och synnerligen njutbara.

Vad Alingsås är uselt på, där man inte följer med i utvecklingen är infrastrukturen för den större befolkning man har nu mot förr. Det är stora skillnader i antalet fordon idag jämfört med för +10 år sedan på många av vägarna i Alingsås, men vägarna är allt som oftast ungefär likadant dimensionerade. Värre blir det. Bygger man och vill utvecklas med både företag och boende behöver också vägarna utvecklas. Menar framför allt de vägar som går i runt och stadskärnan, E20 inkluderat. Det är synd att just det sistnämnda lär bli alldeles övertrafikerat långt innan en lösning erbjuds.

Skulle kunna fortsätta och skriva en roman med ifrågasättande kring allt gnällande.

Men summan är väl egentligen hur man kan tro att att en stad, några få mil från Sveriges näst största stad, ska kunna stå still i sin utveckling? Allt utvecklas. Allt! Bilen, mobiltelefonen, glödlampor, mat och *trumvirvel* – städer! Alingsås är inte ensamt om det! Tvärt om!

Antingen accepterar man nödvändig utveckling, eller också får man helt enkelt flytta på sig själv. Det är inte svårare än så. Skulle vilja sträcka mig till att det är både korkat och naivt att tro att allt ska vara som förr.

Tänk om man alltid resonerat så och faktiskt levt under devisen. Då hade vi stått still på medeltiden. Det vore kanske spännande? Då hade man fått se sig om i stjärnorna efter nämnda bryggerier och caféer.

Men då hade Alingsåsaren sannolikt klagat på det och tyckt det borde varit som på forntiden.