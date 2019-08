VIK föll tungt på Tånga hed

Fotboll

Vissa nollpoängare svider mer än andra. Vårgårda IK:s 1-2-förlust mot IFK Åmål sorteras definitivt in under den kategorin. – Jag är bara tom just nu, säger tränare Tobias Edenvik.

Det som började så lovande för VIK slutade med ett mycket tungt nederlag.

Gästerna Åmål, som inför matchen stod på samma poäng som VIK, hade till en början inte mycket att säga till om på Tånga heds fina gräsmatta. Hemmalaget tog hand om kommandot per omgående och var minst en klass bättre i första halvlek.

Att man också fick utdelning efter 14 minuter var fullt rättvist. Isac Spanedal, som var pigg i första halvlek, pricksköt snyggt in 1-0.

Samma spelare hade sedan ett utmärkt läge att utöka ledningen. På pass från Richard Wartmark sköt han ett skott som Åmåls målvakt tvingades göra en kanonräddning på.

– Första 45 är det vi som styr och ställer och känslan i paus är ändå bra. Men i andra är det som att vi inte tror på det vi gör och släpper över initiativet till Åmål. Om det är trötthet eller sitter i skallen på spelarna som gör att vi blir passiva och ängsliga vet jag inte, suckar Tobias Edenvik.

Gästerna var inte sena att utnyttja VIK:s dåliga andra halva av matchen, även om det dröjde innan dom skapade några heta chanser.

Med kvarten kom den första riktigt heta möjligheten när Niklas Eriksson till en svettig räddning.

Bara minuter senare var det dock kvitterat. Inhopparen Simon Schullström Jansson nådde högst och nickade in 1-1.

Men Schullström var inte färdig där.

I den 85:e matchminuten prickade han in 1-2 när ett håglöst VIK-försvar stod och tittade på.

Kraften att åstadkomma en forcering fanns inte sedan hos hemmalirarna, som besviket dröjde sig kvar länge på planen efter slutsignalen.

Mer om matchen i pappers-AT