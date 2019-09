Färre rätter för mindre matsvinn

Alingsås

Kostverksamheten ska få bättre kvalitet och arbetsmiljö samt mindre svinn. Det är förhoppningen när kommunen nu vill testa en ny giv med färre rätter.

– Vi måste genomföra mätningar och följa upp det här, säger Anton César (S), vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden.



Det var Kommunalarbetarförbundet, som har cirka 80 medlemmar inom Alingsås kostverksamhet, som satte hjulet i rullning, i ärendet som nu tycks innebära att Alingsås testar ett nytt grepp för kostverksamheten. Kommunal menar att kravet på 12-veckorsmenyer tillsammans med den bristande kapacitet och lagerhållning som finns i köken skapar ett arbetsmiljöproblem.

Svårt med arbetsmiljön

– Det är väldigt svårt att följa menyerna med den kapacitet som finns i köken i dag. När skolorna växer och det ska göras tre rätter så blir inte arbetsmiljön bra, har Anne-Marléne Hjortskog på Kommunal tidigare sagt till AT.

Istället är förslaget nu att gå ner på färre antal rätter i en 8-veckorsmeny under en testperiod. Den nya menyn innebär 11.75 rätter per vecka jämfört med 15 rätter per vecka.

Mer vegetariskt

Från förvaltningshåll lyfter man också fram att rekommendationer från Livsmedelsverket om att minska köttmängd och istället servera mer vegetarisk kost, ägg, fisk och fågel, behöver beaktas.

Initiativet till det nya förslaget kommer från Socialdemokraterna, och Anton César, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, är nöjd att kommunen verkar mogen att pröva ett nytt grepp.

– Det finns tre delar i det här. Vi vill ha bättre kvalitet i verksamheten för våra brukare – barn, unga och äldre. Arbetsmiljön är en del och sen har du matsvinnet. Det har varit svårt att få veta hur mycket som slängs, och jag ser att vi måste mäta det och kommunicera till eleverna, säger Anton César.

Utvecklingspotential

Det är sedan 2010 ISS som sköter kostverksamheten på uppdrag av kommunen och Anton César upplever att det finns en utvecklingspotential i hur de två parterna samarbetar.

– Kommunen kan inte göra allt själv, utan det här förutsätter att ISS arbetar med det. Dialogen kan bli bättre, säger han.

I dag tisdag kommer frågan upp på barn- och ungdomsnämndens möte.