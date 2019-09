Heljegård sänkte Holmalund i derbyt

Fotboll

En tvåmålsskytt, två röda kort till Holmalunds IF och tre poäng till Alingsås IF.

Så kan man sammanfatta derbyt på Mjörnvallen under lördagen.

På ett blåsigt Mjörnvallen gjorde AIF och Holmalund mer upp om hedern än viktiga tabellplaceringar. Men det hindrade lagen från att bjuda på ett ganska småtrevligt derby där det smällde mellan varven och båda lagen gick för seger.

Efter att Holmalund kommit närmast ledningen på ett läge från Anton Stenseke, var det AIF som hittade nät först. Oliver Östlinds skott tappades av Linus Krantz i HIF-målet efter 22 minuter. Krantz dök efter bollen men Axel Heljegård petade in den, först på bollen enligt honom och domaren men efter att Krantz fått tag i den enligt HIF-lägret.

Anton Stenseke fick sedan ett kvitteringsläge till skänks av Calle Skoglöf i hemmamålet, men trots helt öppet mål sköt Stenseke utanför.

Domare Vildan Gërxhaliu skulle komma att hamna i centrum ett par under matchen, inte minst sett hur Holmalundsögon.

Efter 28 minuter fick nämligen Andreas Roos i HIF syna sitt andra gula kort, och därmed det röda. Strax därpå slog också Axel Heljegård till igen, den här gången via en fin prestation där han höll undan sin försvarare, vände om och placerade in bollen vid bortre stolproten. Samme man hade sedan läge för hattrick men hans tunga skott tog i insidan av stolpen och ut.

Inför andra hade AIF betryggande 2–0, det mesta av det bästa av spelet och en man mer på plan. De första 15-20 minuterna höll man Holmalund på armlängds avstånd utan större bekymmer.

Men de röda gav inte upp. Man började komma runt på kanterna och få med fler spelare i anfallen, samtidigt som ett något för passivt AIF backade hem. Christoffer Ängberg fick ett kanonläge från nära håll med kvarten kvar, men Calle Skoglöf hann få upp nävarna i sista sekunden och avvärja.

Precis när gästernas tryck var som tyngst, kom nästa röda kort för Holmalund. Tobias Nordgren gjorde via ett inhopp i den 64:e minuten comeback efter sin korsbandsskada, men hann dra på sig två gula kort på tio minuter. Speciellt det sista upprörde HIF-lägret.

Med två man mindre hade sedan Holmalund inget mer att sätta emot. AIF var i slutändan rättvisa segrare på Mjörnvallen och gick om Holmalund i tabellen.

– Det känns riktigt underbart! Den här matchen har man gått och tänkt på hela veckan så det känns för jäkla fint att vi vann. Idag kände jag mig rätt het, trots att jag haft lite ont i ryggen. Jag var tveksam till spel men det gick ju rätt hyfsat ändå, säger målskytten Axel Heljegård med ett skratt.

– Det är svårt att analysera matchen eftersom vi tappar en man redan efter 25 minuter. Då kanske man inte ska ha med sig några poäng, även om jag tycker vi verkligen gör ett ärligt försök, slår Anton Stenseke i Holmalund fast.

