Ingen fortsättning för Björk

Fotboll

Lars-Petter Björk lämnar Gerdskens BK efter säsongen.

Han gör det efter tre framgångsrika år som huvudtränare.

– Jag är stolt över det jag gjort och vill avsluta min sejour här på bästa sätt, säger han.

GBK-tränaren säger till AT att han själv gärna sett en fortsättning i klubben.

– För egen del hade jag gärna kört på, men samtidigt blir det en ohållbar situation när man inte får några besked. När jag har frågat har jag fått ganska luddiga svar, och då känns det spontant som att klubben spanar på något annat.

Är du besviken?

– Vi har ändå byggt upp något riktigt bra här under en längre tid och att inte få fortsätta gör ju att man känner viss besvikelse.

Vad är du mest stolt över?

– Att vi numera är ett spelande lag, där våra egna unga juniorer har viktiga roller. Deras utveckling under de senaste åren har varit fantastiskt kul att se.

Lars-Petter Björk säger att han kommer gå in i slutspurten av serien med fullt fokus på att knipa den eftertraktade kvalplatsen.

– Det hade varit otroligt roligt om vi lyckades ta oss till ett nytt kval. Jag tycker absolut att vi har kvaliteterna att fixa det, och väl där kan vi spela helt utan press som jag ser det.

Ponera att ni tar klivet upp, hur skulle det kännas för dig?

– Bara roligt! Då har jag ju verkligen lyckats. Sen får man inte glömma att det är en lång väg dit.

Oavsett hur det går för Gerdsken hoppas Björk att han kan träna något annat lag nästa år.

– Jag tror att jag kommer krypa på väggarna hemma om jag inte får träna ett lag. För mig kanske inte divisionstillhörighet är det viktigaste, utan det handlar snarare om ambitionsnivån och spelarnas vilja att utvecklas. Under tidigare år var jag mer färgad vad gäller klubbtillhörighet och så, men nu lägger jag ingen prestige i det.

