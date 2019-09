”Mommo” vill avsluta starkt med VIK

Fotboll

Efter tre egna mål och sex mål för laget totalt i överkörningen mot IFK Uddevalla siktar nu

Mohammed ”Mommo” Abdulrahman mot säkrat kontrakt för sitt Vårgårda.

Det i vad som ser ut att bli hans sista fotbollssäsong.

Innan matchen mot IFK Uddevalla hade Vårgårda knappt mäktat med ett mål i snitt per match.

Men i just den matchen tryckte man dit hela sex baljor i vad som inte kan ses som annat än en islossning modell större.

Mohammed ”Mommo” Abdulrahman tror sig veta varför det blev som det blev.

– Det var många saker som sammanföll i en och samma match för det första. Men jag tycker också vi successivt har fått ihop ett lagbygge där vi hittat varandra mer och mer, börjat tro på vårt spel och framförallt tro på varandra på planen.

– Det var inte bara den här matchen som var bra, det har varit ett antal här mot slutet där vi börjat inse vad vi kan och vad vi är värda som fotbollsspelare, slår den rutinerade anfallaren fast.

Hur ser du på den här säsongen fram till nu?

– Vi blandade och gav till en början men efter uppehållet, och även i några matcher innan dess känner jag, har vi som sagt börjat hitta varandra. Nu känns det som att knutar börja lösa upp sig. Matchen mot Uddevalla var en konsekvens av att något är på gång, vi var bra mot Stenungsund borta med. Där var dom bara mer effektiva än oss.

För ”Mommo” själv var matchen mot Uddevalla ett kvitto på att han verkligen kan ösa in mål. De tre var hans femte, sjätte och sjunde under en säsong som inte alltid fungerat till hundra procent.

– Under våren stämde det inte för mig riktigt, och inte alltid under hösten heller. Det har handlat mycket om att jag varit mer delaktig i defensiven och hamnat längre bak i banan. Det har å andra sidan inneburit ett antal assist till spelare som Ahmed Baker och Isac Spanedahl.

Du har helt enkelt haft en annan roll?

– Ja, lite på grund av hur vi spelat. Det har blivit en mer defensiv tanke bakom allt. Jag springer gärna på långa bollar men det kommer samtidigt innebära att jag inte blir lika effektiv i mitt målskytte, det har jag alltid sagt. Jag behöver vara mer inne i boxen när väl inspelen kommer.

Har det varit frustrerande?

– Såklart har det varit frustrerande ibland med mycket upp och ner i mitt spel. Då har man känt att det inte är så kul längre. Man måste tro på sin egen förmåga och vad man är värd, och inte ge upp. Det gäller inte bara mig utan hela laget.

Just tron på sig själva ser ”Mommo” som den absoluta nyckeln under slutspurten av säsongen.

– När vi tror på varandra vågar vi passa bollen hur som helst och när som helst. Jag försöker hela tiden säga till grabbarna vilka enorma kvaliteter vi har i laget och att vi måste tro på det.

Vad talar för att ni slipper kämpa för er existens i slutet på säsongen?

– Vi har matcher kvar som jag tycker vi ska kunna få bra resultat i, sett till den kvalité vi har. Man måste veta att att man besitter egenskaper som är nyttiga och lägga en viss nivå för sig själv. Det är viktigt att vi ställer krav på oss själva, gör vi det kan vi slå alla de lag vi ska möta och de lagen behöver vara jäkligt bra för att slå oss.

”Mommo” blev tidigare i år pappa för första gången, samtidigt som han har fotbollen, ett jobb och sin utbildning att tänka på.

Allt sammans gör att den här säsongen troligen blir hans sista.

– Jag vågar inte svara på framtiden men just nu känner jag att det kommer bli så. Det händer mycket i mitt liv och tiden börjar kännas tajt liksom. Nästa år är jag förhoppningsvis klar med min kandidatexamen och helst vill jag ha en master på den också. Förutom all tid som läggs på att vara pappa finns det mycket annat förutom fotbollen.

Du åker inte ur en serie din sista säsong väl?

– Det tänker jag absolut inte göra! Jag hoppas vi alla sitter i samma båt i laget och förstår att vi verkligen inte ska göra det.