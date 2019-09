Rejält firande av 50-åring

Bjärke

I veckan som kommer firar Ica i Sollebrunn 50 år. Jan och Siw Swensson drev butiken i 25 år innan man lämnade över till dottern Pia och svärsonen Staffan Brunnhage. Nu har även Brunnhagarna kämpat på i 25 år och jubileet firas ordentligt med flera olika aktiviteter.



Under den stora höststormen i september 1969 öppnade Jan och Siw Swensson upp sin Ica-butik i Sollebrunn. Ovädret ledde till strömavbrott som gjorde att man fick kasta mycket av det som låg i frysdiskarna. Och även om man till viss del blev poppis av att man delades ut glass gratis så var det en tuff start. Men sedan dess har det gått betydligt bättre för både Jan och Siw och därefter för Staffan och Pia som tog över 1994. Så sent som under fjolåret tog man hem pris som årets företagare på entreprenörsgalan i Alingsås.

– Det är roligt att företaget har fått gå vidare inom familjen och att man fått ta vid ett arv, säger Pia.

Engagemang och närvaro

Ica i Sollebrunn har med åren blivit en social träffpunkt i Bjärkebygden. Och enligt den tidigare butiksägaren Jan Swensson stavas framgångsreceptet:

– Engagemang och närvaro.

Rejält firande

Men att fira 50 år och jubileum betyder inte att man bara blickar bakåt. Till att börja med måste ju jubilaren firas ordentligt och på årsdagen för öppnandet, som är nu på onsdag, blir det stort tårtkalas i butiken. Firandet fortsätter sedan både torsdag, fredag och lördag. Under torsdagen finns ett flertal leverantörer på plats och bjuder på godsaker, på fredag hålls den stora korvätartävlingen och lördagen går i barnens tecken med både fiskdamm och trolleriskola.

– Vi kommer också erbjuda alla som handlat och bor innanför 50-skyltarna skjuts hem med häst och vagn, säger Jan.

Artikeln publicerades i sin helhet i lördagens AT.

Läs mer i pappers-AT och eAT »