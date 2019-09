Ronia är redo för comeback

Fotboll

Hon har inte spelat en fotbollsmatch på närmare två år.

Men idag, mot Skoftebyn, kan Ronia Gustafsson stå på planen igen för sitt Alingsås FC.

Gustafsson har agerat assisterande tränare med inhopp på träningar under den här säsongen men idag, lördag, kan en nygammal roll vänta – den som spelare.

– Det har varit mycket skador och sjukdomar i laget mot slutet och det är viktigt att alla är tillgängliga. Så jag är tillgänglig, sedan får vi se om jag spelar, säger Ronia som haft detta som mål länge:

– Jag har hela tiden under min rehabprocess siktat på att kunna spela igen, helst redan den här säsongen. Knäoperationen gick väldigt bra men jag har fått bakslag under rehabiliteringen mer eller mindre hela tiden så det har tagit längre än tid än vad som var tanken. Det är först de senaste tre veckorna jag kunnat göra ordentliga träningspass.

Vad är det som krånglat?

– När jag skadade mig ville man först inte operera direkt då inget var helt av, däremot tog jag bort massa gamla grejer från en blödning. Man gick mellan en fettkudde och menisken vilket varit känslig. Jag har fått inflammationer och knäsenan har helt enkelt inte klarat av den hårda rehabträningen. Man tror man är på samma fysiska nivå innan man det var jag visst inte (skratt)!

Hur har det känts att det tagit så lång tid?

– Det är klart det varit jätteroligt att vara med vid sidan och få känna på den biten av fotbollen, men på ett sätt har det varit trist med. Man har ju känt att hade kunnat kliva in tidigare och vara behjälplig på träning och match.

– Jag är ju avdankad liksom! Det var två år sedan jag spelade och jag har inte alltid varit taggad på att spela igen. Men nu är jag det, och känner redan inför nästa säsong att det ska bli riktigt roligt att spela igen.

Så nästa säsong ska du köra fullt ut?

– Det är min plan, jag vill avsluta på mitt sätt helt enkelt. Komma tillbaka och vara i så bra form jag kan.