Störningar i tv-nätet väntar

Alingsås

Det kommer att bli stora störningar i tv-nätet på tisdag i samband med en omfattande frekvensomläggning – störningar drabbar hushåll med egen antenn.



I nästa vecka, från klockan tio på tisdag förmiddag till klockan sex på tisdag kväll, kommer det vara avbrott och störningar i tv-sändningarna på grund av en frekvensförändring. De som påverkas är hushåll som tar emot tv-sändningar med egen antenn via det digitala marknätet.

Ny kanalsökning

Tv-tittare i stora delar av Västra Götalands län, däribland i Alingsås kommun, påverkas av sändningsavbrottet.

– Det är många hushåll som tar emot tv via marknätet. De tittare som berörs behöver göra en kanalsökning eller ominstallation av sin TV-mottagare efter klockan 18 den 1:a oktober. Vi har förberett frekvensomläggningen under lång tid och kommer göra allt vi kan för att det ska påverka tittarna i så liten utsträckning som möjligt, säger Mattias Öhman, COO på Teracom AB, i ett pressuttalande.

Satellit berörs inte

Frekvensomläggningen berör alla hushåll som tar emot tv via marknätet med vanlig tv-antenn, och de som har betal-tv-abonnemang via Boxer. Fastighetsägare med centralantenn, eller den som ansvarar för tv-nät som nyttjar marknätets tv-signaler, behöver ändra i mottagningscentralen så att marknätets programutbud kan tas emot efter frekvensomläggningen. Boende i hushåll med kabel-tv, tittar via satellit eller iptv berörs inte av denna förändring.

Genomförs i grannländer

Bakgrunden till den frekvensomläggning som nu ska göras är arbeten som Teracom genomförde under 2016 och 2017. Då frilades det så kallade 700 MHz-bandet i marknätet för att skapa snabbare uppkoppling i mobilnätet. Samma arbeten genomförs nu i Danmark och Norge, och det i sin tur kräver de omläggningar som nu ska genomföras i Sverige.