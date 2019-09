Vad sker med AT?

Alingsås

Vad sker?

Tidningen kommer numera (ca?) en gång i veckan.

Är det genom färre utdelningar man kortsiktigt förbättrar likviditeten eller vad är orsaken? Att pengar inte finns tillräckligt förstår man men bristen på information ställer mig frågande.

Jag betalar per autogiro. För tre gånger i veckan. Såklart.

Jag gillar AT och betalar än så länge, men det kommer accepteras i någon/ett par veckor till, innan uppsägning sker, och det beror inte på AT i sig, men däremot bristen på information.

Vilken kund i någon bransch eller tjänst betalar för 100% men får 1/3? Tidningar är såklart inte undantaget och AT kan såklart inte tro att de är annorlunda än någon annan, och i synnerhet inte när bristen på information är 110%. Det är framför allt i det sistnämnda det brister. Jag förstår att en uppsägning inte förbättrar någon likviditet, tvärt om. Men till sist blir det oacceptabelt. Vi är kunder.

Himla tråkigt, och jag avundas inte de duktiga anställda hos AT. Men min frågeställning gäller inte er.

Vänligen återkom, och vänligen publicera detta.