ALINGSÅS

Utredningen kring sommarens styckmord på Noltorp resulterar nu i att en man i 50-årsåldern begärs häktad för skyddande av brottsling.

Mannen hämtades in till förhör under måndagen och anhölls senare samma dag. Under onsdagen lämnade åklagaren in en häktningsframställan där mannen begärs häktad för grovt skyddande av brottsling. Åklagaren menar att mannen kan förstöra utredningen om han befinner sig på fri fot. Häktningsförhandling kommer att hållas i Alingsås tingsrätt under torsdag eftermiddag.

Den man som sedan slutet av juni sitter häktad som misstänkt för mordet på Noltorp har begärts omhäktad av åklagare. Även i den delen kommer det att hållas en häktningsförhandling under torsdagen.